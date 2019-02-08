Банк «Возрождение», дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Непростокарта
Mastercard Platinum «Непростокарта» — Банк «Возрождение»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 388 ₽
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay
Cash Back
от 1 до 5%
при совершении операций по карте на сумму от 100 руб.:
- 5% за покупки в категориях "АЗС", "Кафе, рестораны, фастфуд", "Аптеки" (макс. 1 000 руб. в месяц);
- 1% за покупки в других категориях (макс. 4 000 руб. в месяц);
- макс. 5 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 2 388 ₽
по 199 руб. в месяц, плата не взимается при условии совершения покупок на сумму от 20 000 руб. в месяц или среднемесячном остатке на счете не менее 30 000 руб. в месяц либо при одновременном среднемесячном остатке на счете от 20 000 руб. в месяц и совершении покупок от 15 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 50 000 руб. в месяц;
- 2%, мин. 199 руб. - при снятии свыше 50 000 руб. в месяц (0% в банкоматах банков - партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 199 руб. (0% в ПВН банков - партнеров)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в банкоматах банка и его партнеров, до 150 000 руб. в сторонних банкоматах в день, до 1 025 000 руб. в устройствах банка, до 1 260 000 руб. в устройствах сторонних банков в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.;
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 4-го месяца;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 2% от суммы наличной операции
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного годового обслуживания при соблюдении условий;
- бесплатное снятие наличных в банкоматах банка, а также в банкоматах банков Группы ВТБ и ПАО «Почта Банк»;
- наличие cash back;
- клиенту предоставляется на выбор три дизайна карты
Дата актуализации
08.02.2019 11:51
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Непростокарта» в 80 городах России
Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 755-00-05 — единая справочная служба