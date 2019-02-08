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Банк «Возрождение», дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Непростокарта

Mastercard Platinum «Непростокарта» — Банк «Возрождение»
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 2 388 ₽
  • cash back до 5%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay
Cash Back
от 1 до 5%

при совершении операций по карте на сумму от 100 руб.:

  • 5% за покупки в категориях "АЗС", "Кафе, рестораны, фастфуд", "Аптеки" (макс. 1 000 руб. в месяц);
  • 1% за покупки в других категориях (макс. 4 000 руб. в месяц);
  • макс. 5 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 2 388 ₽

по 199 руб. в месяц, плата не взимается при условии совершения покупок на сумму от 20 000 руб. в месяц или среднемесячном остатке на счете не менее 30 000 руб. в месяц либо при одновременном среднемесячном остатке на счете от 20 000 руб. в месяц и совершении покупок от 15 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 50 000 руб. в месяц;
  • 2%, мин. 199 руб. - при снятии свыше 50 000 руб. в месяц (0% в банкоматах банков - партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 199 руб. (0% в ПВН банков - партнеров)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в банкоматах банка и его партнеров, до 150 000 руб. в сторонних банкоматах в день, до 1 025 000 руб. в устройствах банка, до 1 260 000 руб. в устройствах сторонних банков в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.;
  • СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 4-го месяца;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 2% от суммы наличной операции
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного годового обслуживания при соблюдении условий;
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах банка, а также в банкоматах банков Группы ВТБ и ПАО «Почта Банк»;
  • наличие cash back;
  • клиенту предоставляется на выбор три дизайна карты
Дата актуализации
08.02.2019 11:51
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Непростокарта» в 80 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
Сайт
www.vbank.ru
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Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба