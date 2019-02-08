0 - 2 388 ₽

по 199 руб. в месяц, плата не взимается при условии совершения покупок на сумму от 20 000 руб. в месяц или среднемесячном остатке на счете не менее 30 000 руб. в месяц либо при одновременном среднемесячном остатке на счете от 20 000 руб. в месяц и совершении покупок от 15 000 руб. в месяц