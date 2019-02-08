Moment gold
- стоимость обслуживания от 1 800 до 2 400 ₽
- cash back 1%
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 30 до 40 $
- cash back 1%
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 25 до 33 €
- cash back 1%
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
за любые покупки на сумму до 1 000 000 руб. в месяц
- для путешествий
- благотворительность
программа S7 Priority: начисление миль за покупки, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг S7, авиакомпаний альянса oneworld, перевести их другому пользователю или отправить на благотворительность:
- 500 приветственных миль после проведения первой расходной операции;
- 1,2 мили за каждые 90 руб. (1,5 долл., 1,2 евро) при оплате товаров, работ, услуг;
- срок действия миль - до конца года плюс 2 полных следующих календарных года
1800 руб. за обслуживание карты без программ лояльности, 50 руб. в месяц за участие в одной из программ лояльности
30 долл. за обслуживание карты без программ лояльности, 0,8 долл. в месяц за участие в одной из программ лояльности
25 евро за обслуживание карты без программ лояльности, 0,7 евро в месяц за участие в одной из программ лояльности
0%
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1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 500 руб. при снятии за рубежом
1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 500 руб. при снятии за рубежом
0%
0%
1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 8 долл. при снятии за рубежом
1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 8 долл. при снятии за рубежом
0%
0%
1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 7 евро при снятии за рубежом
1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 7 евро при снятии за рубежом
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Росбанка);
- СМС-информирование - 45 руб./0,8 долл./0,6 евро в месяц(пакет 2);
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
- не требуется
- не требуется
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах сторонних банков;
- возможность подключения к программам лояльности
- платное подключение к программе лояльности
- к карте может быть подключена одна из программ лояльности по выбору клиента;
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
- Сайт
- www.bbr.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 363-91-628 800 220-40-00 — единая справочная служба