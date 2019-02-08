программа S7 Priority: начисление миль за покупки, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг S7, авиакомпаний альянса oneworld, перевести их другому пользователю или отправить на благотворительность:

500 приветственных миль после проведения первой расходной операции;

1,2 мили за каждые 90 руб. (1,5 долл., 1,2 евро) при оплате товаров, работ, услуг;

срок действия миль - до конца года плюс 2 полных следующих календарных года