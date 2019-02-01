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бесконтактные платежи (Бесконтакт) Samsung Pay Бонусы благотворительность

другое МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"): 250 приветственных баллов за первую покупку по карте;

10% баллами при оплате покупок в аптеках сети «36.6», «Горздрав» и выборе специальной категории «Аптеки» (5% баллами начисляются в рамках условий программы МКБ Бонус, дополнительные 5% начисляются до 20 числа месяца, следующего за месяцем совершения покупки);

5% в двух выбранных клиентом категориях: "Кафе и рестораны", "Авто", "Одежда и обувь", "Аптеки", "Развлечения", "ЖКХ" (с 1.01.2019 по 31.03.2019);

1% за покупки в других категориях;

50-300 баллов за операции в МКБ Онлайн;

мин. сумма списания баллов при компенсации покупки - 1 000 баллов, макс. сумма – 3 000 баллов в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 7% годовых при среднемесячном остатке от 10 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 20 000 руб., начисляются на сумму до 300 000 руб. 7% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 250 руб. ( 0% в ПВН АО «ЮниКредитБанк») Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

информационный сервис «Забота» - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

начисление процентов на остаток средств на счете;

наличие бонусной программы;

бесплатное снятие наличных в сторонних банкоматах;

бесплатное СМС-информирование Особые ограничения карта выдается клиентам, достигшим пенсионного возраста, а также иным категориям граждан, имеющим пенсионное удостоверение/справку о назначении пенсии Дата актуализации 01.02.2019 09:30 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.