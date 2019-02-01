Московский Кредитный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Мудрость
Мир «Мудрость» — Московский Кредитный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
- Samsung Pay
Бонусы
- благотворительность
- другое
МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"):
- 250 приветственных баллов за первую покупку по карте;
- 10% баллами при оплате покупок в аптеках сети «36.6», «Горздрав» и выборе специальной категории «Аптеки» (5% баллами начисляются в рамках условий программы МКБ Бонус, дополнительные 5% начисляются до 20 числа месяца, следующего за месяцем совершения покупки);
- 5% в двух выбранных клиентом категориях: "Кафе и рестораны", "Авто", "Одежда и обувь", "Аптеки", "Развлечения", "ЖКХ" (с 1.01.2019 по 31.03.2019);
- 1% за покупки в других категориях;
- 50-300 баллов за операции в МКБ Онлайн;
- мин. сумма списания баллов при компенсации покупки - 1 000 баллов, макс. сумма – 3 000 баллов в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
7%
7% годовых при среднемесячном остатке от 10 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 20 000 руб., начисляются на сумму до 300 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
250 руб. ( 0% в ПВН АО «ЮниКредитБанк»)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- информационный сервис «Забота» - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток средств на счете;
- наличие бонусной программы;
- бесплатное снятие наличных в сторонних банкоматах;
- бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
- карта выдается клиентам, достигшим пенсионного возраста, а также иным категориям граждан, имеющим пенсионное удостоверение/справку о назначении пенсии
Дата актуализации
01.02.2019 09:30
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мудрость» в 49 городах России
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Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
- Адрес
- 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- Сайт
- www.mkb.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-48-88 — единая справочная служба