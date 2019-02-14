Банк Зенит, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Карта привилегий Platinum
MasterCard Platinum — Банк Зенитеще 2 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 3 588 ₽
- cash back до 3%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 54 $
- cash back до 3%
- стоимость обслуживания от 0 до 54 €
- cash back до 3%
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard Platinum
- UnionPay Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Samsung Pay / Apple Pay/ Google Pay/ Garmin Pay
Cash Back
от 1 до 3%
- 3% от покупок на сумму 30 000 руб. (450 долл./евро) и более в категориях "Аптеки", "Спортивные товары", "Кафе, бары и рестораны»;
- 1% от остальных покупок на сумму 30 000 руб. (450 долл./евро) и более;
- макс.3 000 руб. (45 долл./евро) в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
5,75%
на сумму остатка до 250 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 3 588 ₽
- плата не взимается при оплате товаров и услуг на сумму 30 000 руб. и более в течение месяца, в иных случаях - 299 руб. в месяц
Первоначальный взнос: 1 200 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 54 $
- плата не взимается при оплате товаров и услуг на сумму 450 долл. и более в течение месяца, в иных случаях - 4,5 долл. в месяц
Первоначальный взнос: 20 долл.
Выпуск и обслуживание
0 - 54 €
- плата не взимается при оплате товаров и услуг на сумму 450 евро и более в течение месяца, в иных случаях - 4,5 евро в месяц
Первоначальный взнос: 20 евро
Снятие наличных в банкоматах банка
0% при снятии до 1 000 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения
Снятие наличных в ПВН банка
0% при снятии до 1 000 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 1%, мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. в месяц (0% при снятии до 1 000 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 1%, мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. в месяц (0% при снятии до 1 000 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% при снятии до 15 000 долл. в месяц, 3% от суммы превышения
Снятие наличных в ПВН банка
0% при снятии до 15 000 долл. в месяц, 3% от суммы превышения
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 1 500 долл. в месяц;
- 1%, мин. 1,5 долл. - при снятии свыше 1 500 долл. в месяц (0% при снятии до 15 000 долл. в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии до 1 500 долл. в месяц;
- 1%, мин. 1,5 долл. - при снятии свыше 1 500 долл. в месяц (0% при снятии до 15 000 долл. в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 52 500 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% при снятии до 15 000 евро в месяц, 3% от суммы превышения
Снятие наличных в ПВН банка
0% при снятии до 15 000 евро в месяц, 3% от суммы превышения
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 1 500 евро в месяц;
- 1%, мин. 1,5 евро - при снятии свыше 1 500 евро в месяц (0% при снятии до 15 000 евро в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии до 1 500 евро в месяц;
- 1%, мин. 1,5 евро - при снятии свыше 1 500 евро в месяц (0% при снятии до 15 000 евро в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 52 500 евро в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - 59 руб., 1 долл./евро в месяц, начиная с третьего месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания;
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток средств на счете в рублях;
- возможность бесплатного снятия наличных
Дата актуализации
14.02.2019 10:15
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта привилегий Platinum» в 29 городах России
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
- 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 500-66-77 — единая справочная служба