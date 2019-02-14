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бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Samsung Pay / Apple Pay/ Google Pay/ Garmin Pay Cash Back от 1 до 3% 3% от покупок на сумму 30 000 руб. (450 долл./евро) и более в категориях "Аптеки", "Спортивные товары", "Кафе, бары и рестораны»;

1% от остальных покупок на сумму 30 000 руб. (450 долл./евро) и более;

макс.3 000 руб. (45 долл./евро) в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете на сумму остатка до 250 000 руб. 5,75% Выпуск и обслуживание 0 - 3 588 ₽ плата не взимается при оплате товаров и услуг на сумму 30 000 руб. и более в течение месяца, в иных случаях - 299 руб. в месяц Первоначальный взнос: 1 200 руб. Выпуск и обслуживание 0 - 54 $ плата не взимается при оплате товаров и услуг на сумму 450 долл. и более в течение месяца, в иных случаях - 4,5 долл. в месяц Первоначальный взнос: 20 долл. Выпуск и обслуживание 0 - 54 € плата не взимается при оплате товаров и услуг на сумму 450 евро и более в течение месяца, в иных случаях - 4,5 евро в месяц Первоначальный взнос: 20 евро Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 1 000 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 1 000 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;

1%, мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. в месяц (0% при снятии до 1 000 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;

1%, мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. в месяц (0% при снятии до 1 000 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров) Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 15 000 долл. в месяц, 3% от суммы превышения Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 15 000 долл. в месяц, 3% от суммы превышения Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 1 500 долл. в месяц;

1%, мин. 1,5 долл. - при снятии свыше 1 500 долл. в месяц (0% при снятии до 15 000 долл. в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии до 1 500 долл. в месяц;

1%, мин. 1,5 долл. - при снятии свыше 1 500 долл. в месяц (0% при снятии до 15 000 долл. в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров) Лимиты по операциям снятие наличных: до 52 500 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 15 000 евро в месяц, 3% от суммы превышения Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 15 000 евро в месяц, 3% от суммы превышения Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 1 500 евро в месяц;

1%, мин. 1,5 евро - при снятии свыше 1 500 евро в месяц (0% при снятии до 15 000 евро в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии до 1 500 евро в месяц;

1%, мин. 1,5 евро - при снятии свыше 1 500 евро в месяц (0% при снятии до 15 000 евро в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров) Лимиты по операциям снятие наличных: до 52 500 евро в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - 59 руб., 1 долл./евро в месяц, начиная с третьего месяца;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность бесплатного обслуживания;

наличие cash back;

начисление процентов на остаток средств на счете в рублях;

возможность бесплатного снятия наличных Дата актуализации 14.02.2019 10:15 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.