Хоум Кредит Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Польза InGame
Visa Classic «Польза InGame» — Хоум Кредит Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 590 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
- другое
программа Польза: начисление баллов за каждые 100 руб. покупок, которые в дальнейшем обмениваются на рубли через личный кабинет (1 балл = 1 руб., за один раз можно потратить от 100 до 100 000 баллов):
- 5% за оплату мобильных, онлайн и видео игр, а также внутриигровые покупки (макс. 3 000 баллов в месяц);
- 3% в категориях «Кафе, рестораны» и «Кинотеатры» (макс. 3 000 баллов в месяц);
- 1% за прочие покупки и платежи в интернет-банке (макс. 2 000 баллов в месяц);
- до 10% у партнеров банка
срок действия баллов - 1 год с даты их начисления
Выпуск и обслуживание
0 - 590 ₽
по 59 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при ежедневном остатке от 20 000 руб. или при поступлении на карту з/п от 20 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 100 руб.;
- 0% за первые 3 операции в месяц или при поступлении на карту з/п от 20 000 руб. в предыдущем месяце
Снятие наличных в ПВН других банков
- 100 руб.;
- 0% за первые 3 операции в месяц или при поступлении на карту з/п от 20 000 руб. в предыдущем месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день; покупки: до 1 500 000 руб. в день
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб., начиная с 3-го месяца;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность снижение/отмены платы за обслуживание;
- 3 бесплатных снятия в месяц в сторонних устройствах;
- бонусная программа
Особые ограничения
- карту можно оформить с 14 лет при дополнительном предъявлении согласия законных представителей
Дата актуализации
06.02.2019 09:15
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Польза InGame» в 138 городах России
Справочная информация
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
- Адрес
- 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
- Сайт
- www.homecredit.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(495) 785-82-22