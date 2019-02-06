программа Польза: начисление баллов за каждые 100 руб. покупок, которые в дальнейшем обмениваются на рубли через личный кабинет (1 балл = 1 руб., за один раз можно потратить от 100 до 100 000 баллов):

5% за оплату мобильных, онлайн и видео игр, а также внутриигровые покупки (макс. 3 000 баллов в месяц);

3% в категориях «Кафе, рестораны» и «Кинотеатры» (макс. 3 000 баллов в месяц);

1% за прочие покупки и платежи в интернет-банке (макс. 2 000 баллов в месяц);

до 10% у партнеров банка

срок действия баллов - 1 год с даты их начисления