Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности моментальная выдача карты

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Cash Back 10% клиент может выбрать на свое усмотрение одну из категорий в каждой из четырех групп: 10% за покупки в одной категории из первой группы: "Продукты", "АЗС", "Аптеки", "Косметика, салоны красоты";

10% за покупки в одной категории из второй группы: "Одежда, обувь, аксессуары", "Бытовая техника, товары длядома", "Строительство, ремонт и садоводство", "Спорт и спорттовары";

10% за покупки в одной категории из третьей группы: "Фастфуд, рестораны", "Автоуслуги", "Медицина", "Зоотовары";

10% за покупки в одной категории из четвертой группы: "Ювелирные изделия", "Книги, канцелярия", "Цветы, сувениры", "Кино, развлечения";

при расходных операциях на сумму от 7 000 руб. до 15 000 руб.: макс. сумма вознаграждения по одной категории - 300 руб., по всем четырем категориям - 1 200 руб. в месяц, при расходных операциях на сумму 15 000 руб. и более: макс. сумма вознаграждения по одной категории - 600 руб., по всем четырем категориям - 2 400 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете начисляются при одновременном выполнении следующих условий в течение календарного месяца: ежедневный остаток - 20 000-700 000 руб. и сумма покупок по карте - не менее 3 000 рублей. 7% Выпуск и обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 1 190 руб. Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 50 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 50 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц, до 1 000 000 руб. в месяц в ПВН Банка Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах - 100 руб. за операцию;

СМС-информирование - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 06.02.2019 16:59 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.