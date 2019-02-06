Геобанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Кэшбэк на все
Мир Классическая — Геобанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back 1%
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Cash Back
1%
- при оплате любых покупок на сумму от 7 000 руб.;
- макс. 3 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 1 490 руб.
Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 50 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 50 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц, до 1 000 000 руб. в месяц в ПВН Банка
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах - 100 руб. за операцию;
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
06.02.2019 16:59
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Кэшбэк на все» в 66 городах России
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Геобанк»
- Адрес
- 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20
- Сайт
- www.geobank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 333-99-19 — единая справочная служба(495) 660-08-88