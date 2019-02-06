Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности моментальная выдача карты

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Cash Back 1% при оплате любых покупок на сумму от 7 000 руб.;

макс. 3 000 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 1 490 руб. Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 50 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 50 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц, до 1 000 000 руб. в месяц в ПВН Банка Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах - 100 руб. за операцию;

СМС-информирование - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

бесплатное СМС-информирование Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 06.02.2019 16:59 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.