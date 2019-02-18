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Мультикарта (Рестораны)

Мир Премиальная «Мультикарта» — ВТБ
еще 2 карты
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 2 988 ₽
  • cash back до 10%
  • начисление процентов на остаток
  • Мир Премиальная «Мультикарта» — ВТБ
  • Visa Gold «Мультикарта» — ВТБ
  • Visa Gold «Мультикарта» — ВТБ
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Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт)
  • Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
Cash Back
от 2 до 10%
  • в категории Рестораны (рестораны, кафе, билеты в театр и кино): 10% в 1-й месяц, далее 2% при сумме покупок 5 000-14 999 руб., 5% - 15 000 - 74 999 руб., 10% - от 75 000 руб.; макс. - 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 6%
на остаток до 300 000 руб.: 1% при обороте 5 000-14 999 руб., 2% - 15 000-74 999 руб., 6% годовых - от 75 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 2 988 ₽
  • 0 / 249 руб. за подключение пакета услуг "Мультикарта" (0 руб. при оформлении заявки на пакет на сайте банка);
  • по 249 руб. в месяц за обслуживание ПУ;
  • плата за подключение пакета возвращается по итогам 1-го месяца, а за обслуживание не взимается при выполнении условия: сумма покупок по картам в пакете от 5 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка
  • 1 000 руб. при снятии до 100 000 руб.
  • 0% при снятии свыше 100 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 99 руб. (0% в банкоматах банков Группы ВТБ);
  • 0% при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц (комиссия возвращается в виде cash back по итогам месяца)
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных совокупно по всем дебетовым картам в банке: до 350 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • 5 дебетовых карт в пакете - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб., 0,3 долл. / евро за операцию (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ);
  • плата за технический овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 65 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность отмены платы за обслуживание при выполнении условий бесплатности;
  • бесплатное получение наличных в сторонних банкоматах при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие cash back
Минусы
  • наличие комиссии за снятие наличных до 100 000 руб. в кассах банка
Дата актуализации
18.02.2019 11:25
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мультикарта (Рестораны)» в 409 городах России
408
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Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ОГРН
1027739609391
Сайт
www.vtb.ru
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