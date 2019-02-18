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Мультикарта (Рестораны)
Мир Премиальная «Мультикарта» — ВТБеще 2 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 988 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 45 $
- cash back до 10%
- стоимость обслуживания от 0 до 39 €
- cash back до 10%
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard World
- Мир Премиальная
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт)
- Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
Cash Back
от 2 до 10%
- в категории Рестораны (рестораны, кафе, билеты в театр и кино): 10% в 1-й месяц, далее 2% при сумме покупок 5 000-14 999 руб., 5% - 15 000 - 74 999 руб., 10% - от 75 000 руб.; макс. - 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 6%
на остаток до 300 000 руб.: 1% при обороте 5 000-14 999 руб., 2% - 15 000-74 999 руб., 6% годовых - от 75 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 2 988 ₽
- 0 / 249 руб. за подключение пакета услуг "Мультикарта" (0 руб. при оформлении заявки на пакет на сайте банка);
- по 249 руб. в месяц за обслуживание ПУ;
- плата за подключение пакета возвращается по итогам 1-го месяца, а за обслуживание не взимается при выполнении условия: сумма покупок по картам в пакете от 5 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 45 $
в эквиваленте:
- 0 / 249 руб. за подключение пакета услуг "Мультикарта" (0 руб. при оформлении заявки на пакет на сайте банка);
- по 249 руб. в месяц за обслуживание ПУ;
- плата за подключение пакета возвращается по итогам 1-го месяца, а за обслуживание не взимается при выполнении условия: сумма покупок по картам в пакете от 5 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 39 €
в эквиваленте:
- 0 / 249 руб. за подключение пакета услуг "Мультикарта" (0 руб. при оформлении заявки на пакет на сайте банка);
- по 249 руб. в месяц за обслуживание пакета;
- плата за подключение пакета возвращается по итогам 1-го месяца, а за обслуживание не взимается при выполнении условия: сумма покупок по картам в пакете от 5 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 1 000 руб. при снятии до 100 000 руб.
- 0% при снятии свыше 100 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 99 руб. (0% в банкоматах банков Группы ВТБ);
- 0% при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц (комиссия возвращается в виде cash back по итогам месяца)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных совокупно по всем дебетовым картам в банке: до 350 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 1 000 руб. при снятии до 100 000 руб. (эквивалент);
- 0% при снятии свыше 100 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 6 долл. (0% в банкоматах банков Группы ВТБ)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 6 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных совокупно по всем дебетовым картам в банке: до 350 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 1 000 руб. при снятии до 100 000 руб. (эквивалент);
- 0% при снятии свыше 100 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 6 евро (0% в банкоматах банков Группы ВТБ)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 6 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных совокупно по всем дебетовым картам в банке: до 350 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- 5 дебетовых карт в пакете - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб., 0,3 долл. / евро за операцию (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ);
- плата за технический овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 65 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность отмены платы за обслуживание при выполнении условий бесплатности;
- бесплатное получение наличных в сторонних банкоматах при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц;
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие cash back
Минусы
- наличие комиссии за снятие наличных до 100 000 руб. в кассах банка
Дата актуализации
18.02.2019 11:25
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мультикарта (Рестораны)» в 409 городах России
Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
- Адрес
- 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
- ОГРН
- 1027739609391
- Сайт
- www.vtb.ru
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