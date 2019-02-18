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бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт) Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay

Cash Back от 2 до 10% в категории Авто (на АЗС и парковках): 10% в 1-й месяц, далее 2% при сумме покупок 5 000-14 999 руб., 5% - 15 000-74 999 руб., 10% - от 75 000 руб.; макс. - 3 000 руб. в месяц

Начисление процентов на остаток средств на счете на остаток до 300 000 руб.: 1% при обороте 5 000-14 999 руб., 2% - 15 000-74 999 руб., 6% годовых - от 75 000 руб. от 1% до 6%

Выпуск и обслуживание 0 - 2 988 ₽ 0 / 249 руб. за подключение пакета услуг "Мультикарта" (0 руб. при оформлении заявки на пакет на сайте банка);

по 249 руб. в месяц за обслуживание ПУ;

плата за подключение пакета возвращается по итогам 1-го месяца, а за обслуживание не взимается при выполнении условия: сумма покупок по картам в пакете от 5 000 руб.

Выпуск и обслуживание 0 - 45 $ в эквиваленте: 0 / 249 руб. за подключение пакета услуг "Мультикарта" (0 руб. при оформлении заявки на пакет на сайте банка);

по 249 руб. в месяц за обслуживание ПУ;

плата за подключение пакета возвращается по итогам 1-го месяца, а за обслуживание не взимается при выполнении условия: сумма покупок по картам в пакете от 5 000 руб.

Выпуск и обслуживание 0 - 39 € в эквиваленте: 0 / 249 руб. за подключение пакета услуг "Мультикарта" (0 руб. при оформлении заявки на пакет на сайте банка);

по 249 руб. в месяц за обслуживание пакета;

плата за подключение пакета возвращается по итогам 1-го месяца, а за обслуживание не взимается при выполнении условия: сумма покупок по картам в пакете от 5 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 1 000 руб. при снятии до 100 000 руб.

0% при снятии свыше 100 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 99 руб. (0% в банкоматах банков Группы ВТБ);

0% при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц (комиссия возвращается в виде cash back по итогам месяца)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных совокупно по всем дебетовым картам в банке: до 350 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 1 000 руб. при снятии до 100 000 руб. (эквивалент);

0% при снятии свыше 100 000 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 6 долл. (0% в банкоматах банков Группы ВТБ)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 6 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных совокупно по всем дебетовым картам в банке: до 350 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 1 000 руб. при снятии до 100 000 руб. (эквивалент);

0% при снятии свыше 100 000 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 6 евро (0% в банкоматах банков Группы ВТБ)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 6 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных совокупно по всем дебетовым картам в банке: до 350 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)