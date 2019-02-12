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Инбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Виртуальная

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 19 000 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Virtual (Virtuon)
Выпуск и обслуживание
19 000 ₽

6 000 руб. - за открытие счета, 1 000 руб. - за ведение счета ежемесячно, 1 000 руб. - за выпуск карты

Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • лимиты на операции устанавливается клиентом самостоятельно
Минусы
  • взимание платы за открытие и ведение счета дополнительно к стоимости выпуска карты
Дата актуализации
12.02.2019 14:13
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 2 городах России
66
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Справочная информация
ООО «КБ «Инбанк»
Адрес
115184, г. Москва, Старый Толмачёвский пер., д. 5
Сайт
www.in-bank.ru
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Телефоны
8 800 555-22-65 — единая справочная служба