Инбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Виртуальная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 19 000 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Virtual (Virtuon)
Выпуск и обслуживание
19 000 ₽
6 000 руб. - за открытие счета, 1 000 руб. - за ведение счета ежемесячно, 1 000 руб. - за выпуск карты
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- лимиты на операции устанавливается клиентом самостоятельно
Минусы
- взимание платы за открытие и ведение счета дополнительно к стоимости выпуска карты
Дата актуализации
12.02.2019 14:13
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 2 городах России
Справочная информация
ООО «КБ «Инбанк»
- Адрес
- 115184, г. Москва, Старый Толмачёвский пер., д. 5
- Сайт
- www.in-bank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-22-65 — единая справочная служба