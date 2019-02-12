Обслуживание карты Тип карты Visa Virtual (Virtuon) Выпуск и обслуживание 19 000 ₽ 6 000 руб. - за открытие счета, 1 000 руб. - за ведение счета ежемесячно, 1 000 руб. - за выпуск карты Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы лимиты на операции устанавливается клиентом самостоятельно Минусы взимание платы за открытие и ведение счета дополнительно к стоимости выпуска карты Дата актуализации 12.02.2019 14:13 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.