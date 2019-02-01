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Эс-Би-Ай Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Семейные ценности

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 2 691 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Бонусы
  • другое

бонусная программа "Эс-Би-Ай Бонус": бонусы начисляются по операциям оплаты товаров и услуг картами пакета:

  • по личному счету начисляется 0,5% от суммы покупки (макс. 5 000 баллов;
  • по семейному счету начисляется 1,5% от суммы покупки
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
проценты начисляются без учета оборота средств и минимального остатка на счете в рамках акции до 28.02.2019 г, вне акции 6% начисляются при условии совершения покупок или наличии минимального остатка за календарный месяц на счетах от 30 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 2 691 ₽
  • плата за подключение пакета "Семейный ценности" не взимается в рамках акции до 28.02.2019 г.;
  • комиссия за обслуживание не взимается при сумме покупок или наличии минимального остатка за календарный месяц на счетах от 30 000 руб., в иных случаях - 299 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - бесплатно при условии совершения покупок или наличии минимального остатка за календарный месяц на счетах от 30 000 руб. (эквивалент), в ином случае - 50 руб. (эквивалент) в месяц, начиная с 4-го месяца;
  • в пакете услуг "Семейный ценности" предоставляются две карты Mastercard Platinum и 1 брелок (альтернативный платежный носитель)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания;
  • бесплатное подключение пакета услуг в рамках акции;
  • бесплатное снятие наличных в любых банкоматах;
  • возможность бесплатного СМС-информирования при соблюдении условий;
  • начисление процентов на остаток средств;
  • наличие бонусной программы
Особые ограничения
  • карта открывается в пакете услуг "Семейные ценности"
Дата актуализации
01.02.2019 15:30
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Семейные ценности» в 1 городе России
137
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Справочная информация
ООО «Эс-Би-Ай Банк»
Адрес
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 2, корп. 3
Сайт
sbibankllc.ru
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Телефоны
8 800 700 65 12 — единая справочная служба