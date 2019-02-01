Эс-Би-Ай Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Семейные ценности
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 691 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 39 $
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 34 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Бонусы
- другое
бонусная программа "Эс-Би-Ай Бонус": бонусы начисляются по операциям оплаты товаров и услуг картами пакета:
- по личному счету начисляется 0,5% от суммы покупки (макс. 5 000 баллов;
- по семейному счету начисляется 1,5% от суммы покупки
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
проценты начисляются без учета оборота средств и минимального остатка на счете в рамках акции до 28.02.2019 г, вне акции 6% начисляются при условии совершения покупок или наличии минимального остатка за календарный месяц на счетах от 30 000 руб.
Начисление процентов на остаток средств на счете
1%
проценты начисляются без учета оборота средств и минимального остатка на счете в рамках акции до 28.02.2019 г, вне акции 1% начисляется при условии совершения покупок или наличии минимального остатка за календарный месяц на счетах от 30 000 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
0 - 2 691 ₽
- плата за подключение пакета "Семейный ценности" не взимается в рамках акции до 28.02.2019 г.;
- комиссия за обслуживание не взимается при сумме покупок или наличии минимального остатка за календарный месяц на счетах от 30 000 руб., в иных случаях - 299 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 39 $
- плата за подключение пакета "Семейный ценности" не взимается в рамках акции до 28.02.2019 г.;
- комиссия за обслуживание не взимается при сумме покупок или наличии минимального остатка за календарный месяц на счетах от 30 000 руб. (эквивалент), в иных случаях - 299 руб. (эквивалент) в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 34 €
- плата за подключение пакета "Семейный ценности" не взимается в рамках акции до 28.02.2019 г.;
- комиссия за обслуживание не взимается при сумме покупок или наличии минимального остатка за календарный месяц на счетах от 30 000 руб. (эквивалент), в иных случаях - 299 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно при условии совершения покупок или наличии минимального остатка за календарный месяц на счетах от 30 000 руб. (эквивалент), в ином случае - 50 руб. (эквивалент) в месяц, начиная с 4-го месяца;
- в пакете услуг "Семейный ценности" предоставляются две карты Mastercard Platinum и 1 брелок (альтернативный платежный носитель)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания;
- бесплатное подключение пакета услуг в рамках акции;
- бесплатное снятие наличных в любых банкоматах;
- возможность бесплатного СМС-информирования при соблюдении условий;
- начисление процентов на остаток средств;
- наличие бонусной программы
Особые ограничения
- карта открывается в пакете услуг "Семейные ценности"
Дата актуализации
01.02.2019 15:30
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Семейные ценности» в 1 городе России
Справочная информация
ООО «Эс-Би-Ай Банк»
- Адрес
- 125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 2, корп. 3
- Сайт
- sbibankllc.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700 65 12 — единая справочная служба