Обслуживание карты Тип карты Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип Бонусы другое бонусная программа "Эс-Би-Ай Бонус": бонусы начисляются по операциям оплаты товаров и услуг картами пакета: по личному счету начисляется 0,5% от суммы покупки (макс. 5 000 баллов;

по семейному счету начисляется 1,5% от суммы покупки Начисление процентов на остаток средств на счете проценты начисляются без учета оборота средств и минимального остатка на счете в рамках акции до 28.02.2019 г, вне акции 6% начисляются при условии совершения покупок или наличии минимального остатка за календарный месяц на счетах от 30 000 руб. 6% Начисление процентов на остаток средств на счете проценты начисляются без учета оборота средств и минимального остатка на счете в рамках акции до 28.02.2019 г, вне акции 1% начисляется при условии совершения покупок или наличии минимального остатка за календарный месяц на счетах от 30 000 руб. (эквивалент) 1% Выпуск и обслуживание 0 - 2 691 ₽ плата за подключение пакета "Семейный ценности" не взимается в рамках акции до 28.02.2019 г.;

комиссия за обслуживание не взимается при сумме покупок или наличии минимального остатка за календарный месяц на счетах от 30 000 руб., в иных случаях - 299 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 0 - 39 $ плата за подключение пакета "Семейный ценности" не взимается в рамках акции до 28.02.2019 г.;

комиссия за обслуживание не взимается при сумме покупок или наличии минимального остатка за календарный месяц на счетах от 30 000 руб. (эквивалент), в иных случаях - 299 руб. (эквивалент) в месяц Выпуск и обслуживание 0 - 34 € плата за подключение пакета "Семейный ценности" не взимается в рамках акции до 28.02.2019 г.;

комиссия за обслуживание не взимается при сумме покупок или наличии минимального остатка за календарный месяц на счетах от 30 000 руб. (эквивалент), в иных случаях - 299 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте) Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - бесплатно при условии совершения покупок или наличии минимального остатка за календарный месяц на счетах от 30 000 руб. (эквивалент), в ином случае - 50 руб. (эквивалент) в месяц, начиная с 4-го месяца;

в пакете услуг "Семейный ценности" предоставляются две карты Mastercard Platinum и 1 брелок (альтернативный платежный носитель) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность бесплатного обслуживания;

бесплатное подключение пакета услуг в рамках акции;

бесплатное снятие наличных в любых банкоматах;

возможность бесплатного СМС-информирования при соблюдении условий;

начисление процентов на остаток средств;

наличие бонусной программы Особые ограничения карта открывается в пакете услуг "Семейные ценности" Дата актуализации 01.02.2019 15:30 Валюта счета: российский рубль

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евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.