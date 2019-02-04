Райффайзенбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Подарочная
Visa Gift «Подарочная» — Райффайзенбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 100 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gift
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Выпуск и обслуживание
100 ₽
плата взимается единовременно за выпуск
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Дополнительная информация
- карта неименная;
- общая сумма перевода денежных средств по карте не более 40 000 руб. в месяц;
- остаток денежных средств на карте не более 15 000 руб.;
- СМС-информирование бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
- снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
04.02.2019 12:49
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подарочная» в 50 городах России
Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 721-99-00