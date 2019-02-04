Обслуживание карты Тип карты Visa Gift Технологические особенности чип

бесконтактные платежи Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Выпуск и обслуживание 100 ₽ плата взимается единовременно за выпуск Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Дополнительная информация карта неименная;

общая сумма перевода денежных средств по карте не более 40 000 руб. в месяц;

остаток денежных средств на карте не более 15 000 руб.;

СМС-информирование бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Особые ограничения снятие наличных по карте не предусмотрено Дата актуализации 04.02.2019 12:49 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.