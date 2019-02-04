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Райффайзенбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Подарочная

Visa Gift «Подарочная» — Райффайзенбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 100 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gift
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Выпуск и обслуживание
100 ₽

плата взимается единовременно за выпуск

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Дополнительная информация
  • карта неименная;
  • общая сумма перевода денежных средств по карте не более 40 000 руб. в месяц;
  • остаток денежных средств на карте не более 15 000 руб.;
  • СМС-информирование бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
  • снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
04.02.2019 12:49
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подарочная» в 50 городах России
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 721-99-00