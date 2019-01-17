Россельхозбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Премиальная
Тариф Гвардейский
Мир Премиальная — Россельхозбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 500 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
- Samsung Pay
Бонусы
- другое
- для путешествий
программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):
- 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;
- макс. 10 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 2 года
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
Выпуск и обслуживание
1 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. (первые 5 операций в месяц по снятию наличных бесплатно);
- 0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день по карте; до 300 000 руб. в день и до 3 000 000 руб. в месяц по счету
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток;
- бонусная программа
Минусы
- высокая стоимость обслуживания
Особые ограничения
- оформляется лицам, состоящим на службе/являющимся работниками ведомственных и подведомственных организаций Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства обороны РФ, Органов федеральной службы безопасности, Федеральной таможенной службы РФ как в рамках зарплатных проектов с организациями, перечисляющими заработную плату работникам через банк, так и на основании удостоверения личности военнослужащего/справки о прохождении воинской службы, заверенной руководителем воинского учреждения и печатью воинского учреждения;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
17.01.2019 13:14
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Тариф Гвардейский» в 1125 городах России
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-01-00 — единая справочная служба