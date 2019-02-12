от 1 до 10%

в рамках акции до 28 февраля 2019 начисляется при сумме от 25 000 до 50 000 руб. в месяц:

1% от любых покупок, в т.ч. в интернет-магазинах;

3% от оплаты услуг АЗС

при сумме от 50 000,01 до 75 000 руб. в месяц:

2% от любых покупок, в т.ч. в интернет-магазинах;

5% от оплаты услуг АЗС

при сумме от 75 000,01 руб. в месяц: