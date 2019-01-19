Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Gold

Visa Platinum

Mastercard Gold

Mastercard Platinum

Мир Премиальная Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

моментальная выдача карты

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт) Samsung Pay Бонусы другое

для путешествий программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины): 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;

макс. 10 000 баллов в месяц;

срок действия баллов - 2 года Выпуск и обслуживание 0 - 4 788 ₽ 399 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий: сумма операций оплаты товаров и услуг от 75 000 руб. в месяц;

сумма приходных операций от 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% за первые 5 операции в месяц и в банкоматах банков-партнеров;

1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день по карте, до 500 000 руб. в день и до 1 500 000 руб. в месяц по счету Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание при выполнении одного из требований банка;

5 бесплатных снятия в месяц в банкоматах других банков;

бесплатное СМС-информирование;

бонусная программа Минусы высокая стоимость обслуживания при невыполнении условий бесплатности Особые ограничения карта для оплаты всех видов общественного транспорта в Москве;

карта Мир участвует в кэшбэк-сервисе одноименной платежной системы Дата актуализации 19.01.2019 20:12 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.