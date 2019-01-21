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Сельмашбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Business

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 240 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Business
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
240 ₽

3 долл. (в рублях по курсу ЦБ на день оплаты)

Первоначальный взнос: 2 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

от 0,5% до 1% (мин. 2,5 долл.)

Снятие наличных в ПВН банка

от 0,5% до 1% (мин. 2,5 долл.)

Снятие наличных в банкоматах других банков

от 0,5% до 1% (мин. 2,5 долл.)

Снятие наличных в ПВН других банков

от 0,5% до 1% (мин. 2,5 долл.)

Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 12 руб.;
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка;
  • требуется первоначальный взнос
Дата актуализации
21.01.2019 08:37
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Business» в 2 городах России
35
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий Банк «Сельмашбанк»
Адрес
344029, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Сельмаш, д. 102
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ростов-на-Дону
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(863) 283-20-68