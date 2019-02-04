Юнистрим денежные переводы, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Новая
Мир — Юнистрим денежные переводы
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 490 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
- карта может быть как именной, так и неименной (моментальной выдачи)
Выпуск и обслуживание
490 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 30 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб. за операцию;
- максимальный единовременный остаток на счете карты - до 600 000 руб.;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
- возможно оформление карты нерезидентам при предъявлении национального паспорта, официальной регистрации в органах ФМС РФ, миграционной карты
Дата актуализации
04.02.2019 11:17
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Новая» в 0 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Юнистрим»
- Адрес
- 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 2
- Сайт
- www.unistream.ru
- Отделения и банкоматы
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