Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) карта может быть как именной, так и неименной (моментальной выдачи) Выпуск и обслуживание 490 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 30 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб. за операцию;

максимальный единовременный остаток на счете карты - до 600 000 руб.;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка Особые ограничения возможно оформление карты нерезидентам при предъявлении национального паспорта, официальной регистрации в органах ФМС РФ, миграционной карты Дата актуализации 04.02.2019 11:17 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.