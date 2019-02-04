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Юнистрим денежные переводы, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Новая

Мир — Юнистрим денежные переводы
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 490 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
  • карта может быть как именной, так и неименной (моментальной выдачи)
Выпуск и обслуживание
490 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%, мин. 30 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб. за операцию;
  • максимальный единовременный остаток на счете карты - до 600 000 руб.;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
  • возможно оформление карты нерезидентам при предъявлении национального паспорта, официальной регистрации в органах ФМС РФ, миграционной карты
Дата актуализации
04.02.2019 11:17
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Новая» в 0 городах России
32
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Юнистрим»
Адрес
127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 2
Сайт
www.unistream.ru
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