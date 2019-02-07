0 - 1 000 ₽

со 2-года 0-1 200 руб.; по 100 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца; плата не взимается при остатке от 30 000 руб. или покупках от 15 000 руб. в месяц или в случае открытия карты для перечисления пенсий и других социальных выплат