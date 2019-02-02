Химик, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 2 500 до 5 000 ₽
- стоимость обслуживания от 38 до 76 $
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Выпуск и обслуживание
2 500 - 5 000 ₽
- 2 500 руб. - за 1 год;
- 5 000 руб - за срочный выпуск - 5 дней
Выпуск и обслуживание
38 - 76 $
- 2 500 руб. - за 1 год;
- 5 000 руб - за срочный выпуск - 5 дней (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0,6%
Снятие наличных в ПВН банка
0,6%
Снятие наличных в банкоматах других банков
2%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0,6%
Снятие наличных в ПВН банка
0,6%
Снятие наличных в банкоматах других банков
2%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. для Masterсard; 1 долл. для Visa;
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - 30 руб. ежемесячно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- не высокая плата за СМС-информирование
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка;
- долгий срок изготовления;
- дополнительная плата за срочный выпуск карты
Особые ограничения
- карта выдается сроком действия на 1 год; срок изготовления 14 дней
Дата актуализации
02.02.2019 15:09
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 1 городе России
Справочная информация
ПАО «Коммерческий Банк «Химик»
- Адрес
- 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10б
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Дзержинск
- Телефоны
-
(8313) 26-16-08