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Ренессанс Кредит, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Mastercard World — Ренессанс Кредит
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 287 ₽
  • cash back 1%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
1%

1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг, не более 7 000 рублей по операциям, совершенным в каждом календарном месяце

Начисление процентов на остаток средств на счете
от 5% до 7,25%
7,25% годовых на минимальный остаток в течение месяца до 499 999,99 руб.; 6% годовых - на минимальный остаток от 500 000 руб. 5% - если в течение месяца клиент осуществляет расчеты на сумму менее 5 000 рублей
Выпуск и обслуживание
0 - 1 287 ₽

со 2-го года: 0-1 188 руб.

  • 99 руб. - за выпуск;
  • 99 руб. в месяц, плата не взимается при сумме безналичных расчетов от 5 000 руб. (в т.ч. через интернет- или мобильный банк) в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% до 25 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - от 25 000,01 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН других банков

0% до 25 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - от 25 000,01 руб. в месяц

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 700 000 руб. в день; до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;
  • комиссия за конвертацию - 1% от суммы операции;
  • cash back до 30% за покупки в интернет-магазинах (необходимо зарегистрироваться на сайте партнера банка cashbackforce)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное снятие наличных сторонних устройствах (до 25 000 руб. в месяц);
  • бесплатное обслуживание (при соблюдении требований);
  • начисление процентов на остаток;
  • наличие cash back
Минусы
  • проценты начисляются на сумму минимального остатка
Дата актуализации
04.02.2019 17:21
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 81 городе России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Сайт
www.rencredit.ru
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Телефоны
(495) 981-09-81
8 800 200-09-81 — единая справочная служба