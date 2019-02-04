Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back 1% 1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг, не более 7 000 рублей по операциям, совершенным в каждом календарном месяце Начисление процентов на остаток средств на счете 7,25% годовых на минимальный остаток в течение месяца до 499 999,99 руб.; 6% годовых - на минимальный остаток от 500 000 руб. 5% - если в течение месяца клиент осуществляет расчеты на сумму менее 5 000 рублей от 5% до 7,25% Выпуск и обслуживание 0 - 1 287 ₽ со 2-го года: 0-1 188 руб. 99 руб. - за выпуск;

99 руб. в месяц, плата не взимается при сумме безналичных расчетов от 5 000 руб. (в т.ч. через интернет- или мобильный банк) в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% до 25 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - от 25 000,01 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% до 25 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - от 25 000,01 руб. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 700 000 руб. в день; до 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;

комиссия за конвертацию - 1% от суммы операции;

cash back до 30% за покупки в интернет-магазинах (необходимо зарегистрироваться на сайте партнера банка cashbackforce) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие наличных сторонних устройствах (до 25 000 руб. в месяц);

бесплатное обслуживание (при соблюдении требований);

начисление процентов на остаток;

наличие cash back Минусы проценты начисляются на сумму минимального остатка Дата актуализации 04.02.2019 17:21 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.