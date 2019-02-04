Ренессанс Кредит, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Mastercard World — Ренессанс Кредит
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 287 ₽
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
1%
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг, не более 7 000 рублей по операциям, совершенным в каждом календарном месяце
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 5% до 7,25%
7,25% годовых на минимальный остаток в течение месяца до 499 999,99 руб.; 6% годовых - на минимальный остаток от 500 000 руб. 5% - если в течение месяца клиент осуществляет расчеты на сумму менее 5 000 рублей
Выпуск и обслуживание
0 - 1 287 ₽
со 2-го года: 0-1 188 руб.
- 99 руб. - за выпуск;
- 99 руб. в месяц, плата не взимается при сумме безналичных расчетов от 5 000 руб. (в т.ч. через интернет- или мобильный банк) в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% до 25 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - от 25 000,01 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
0% до 25 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - от 25 000,01 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 700 000 руб. в день; до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;
- комиссия за конвертацию - 1% от суммы операции;
- cash back до 30% за покупки в интернет-магазинах (необходимо зарегистрироваться на сайте партнера банка cashbackforce)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие наличных сторонних устройствах (до 25 000 руб. в месяц);
- бесплатное обслуживание (при соблюдении требований);
- начисление процентов на остаток;
- наличие cash back
Минусы
- проценты начисляются на сумму минимального остатка
Дата актуализации
04.02.2019 17:21
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 81 городе России
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
- Сайт
- www.rencredit.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(495) 981-09-818 800 200-09-81 — единая справочная служба