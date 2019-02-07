Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

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бесконтактные платежи Начисление процентов на остаток средств на счете 2% годовых начисляется при остатке до 100 000 руб.; 4% при остатке от 100 000 руб. от 2% до 4% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям 150 000 руб. в день, 450 000 руб. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 50 руб.;

пени на сумму технического овердрафта взимается в размере ключевой ставки Банка России;

СМС - информирование - 49 руб., начиная с 3-го месяца Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток;

бесплатные выпуск и обслуживание карты Особые ограничения карта предназначена для получения пенсий и социальных выплат;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 07.02.2019 16:45 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.