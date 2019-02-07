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Тимер Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Мир Социальная

Мир Классическая — Тимер Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 4%
2% годовых начисляется при остатке до 100 000 руб.; 4% при остатке от 100 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
150 000 руб. в день, 450 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 50 руб.;
  • пени на сумму технического овердрафта взимается в размере ключевой ставки Банка России;
  • СМС - информирование - 49 руб., начиная с 3-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток;
  • бесплатные выпуск и обслуживание карты
Особые ограничения
  • карта предназначена для получения пенсий и социальных выплат;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
07.02.2019 16:45
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Социальная» в 14 городах России
34
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Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
Адрес
420066, г. Казань, просп. Ибрагимова, д. 58
Сайт
timerbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 7
Банкоматы 26
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Телефоны
8 800 100-66-77 — единая справочная служба