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Марки
Visa Classic «Марки» — Почта Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 500 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay/Samsung Pay/Apple Pay
Бонусы
- супермаркеты
- другое
за каждые 100 руб. покупок по карте начисляются бонусы (в зависимости от выбранной программы), которые в дальнейшем можно использовать для полной или частичной оплаты товаров или услуг у партнеров:
- до 15 баллов - программа лояльности "Выручай карта" или "Клуб Перекресток";
- до 2 бонусных руб. - "М.Бонус";
- до 2 ОКов - "Одноклассники";
- до 20 бонусов - "Ростелеком "Бонус";
- до 2 бонусов - "Клуб 36,6" и "Горздрав";
- до 2 α-баллов - "АльфаБАЛЛЫ" программа лояльности от «АльфаСтрахование»
накопление дополнительных бонусных единиц и списание происходит в соответствии с условиями выбранной программы лояльности
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб. (0% - в ПВН банков-партнеров)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- смена ПИН-кода - бесплатно;
- СМС-информирование - 49 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.;
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков
- наличие бонусных программ на выбор
Особые ограничения
- к карте может быть подключена одна из бонусных программ по выбору клиента;
- программу лояльности можно менять, но не более 1 раза в месяц
Дата актуализации
13.02.2019 17:40
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Марки» в 1570 городах России
Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 550-07-70 — единая справочная служба