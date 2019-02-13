за каждые 100 руб. покупок по карте начисляются бонусы (в зависимости от выбранной программы), которые в дальнейшем можно использовать для полной или частичной оплаты товаров или услуг у партнеров:

до 15 баллов - программа лояльности "Выручай карта" или "Клуб Перекресток";

до 2 бонусных руб. - "М.Бонус";

до 2 ОКов - "Одноклассники";

до 20 бонусов - "Ростелеком "Бонус";

до 2 бонусов - "Клуб 36,6" и "Горздрав";

до 2 α-баллов - "АльфаБАЛЛЫ" программа лояльности от «АльфаСтрахование»

накопление дополнительных бонусных единиц и списание происходит в соответствии с условиями выбранной программы лояльности