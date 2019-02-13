Приморье, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Cash-back на продукты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
- cash back до 10%
- стоимость обслуживания от 0 до 18 $
- cash back до 10%
- стоимость обслуживания от 0 до 16 €
- cash back до 10%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 3 до 10%
- 3% от суммы покупок в продуктовых магазинах, но не более 3 000 руб. в месяц; зачисляется один раз в месяц, во вторую рабочую субботу;
- 10% за покупки в категориях "Флористика", "Кинотеатры" и в Кондитерском магазине «Лакомка» (акция с 12.02.2019 по 13.03.2019); сash-back выплачивается общей суммой на карточный счет в апреле 2019 г.
Выпуск и обслуживание
0 - 1 188 ₽
- 99 руб. в месяц за обслуживание, при сумме покупок свыше 30 000 руб. в месяц, плата не взимается
Выпуск и обслуживание
0 - 18 $
- 99 руб. в месяц за обслуживание, при сумме покупок свыше 30 000 руб. в месяц, плата не взимается
- стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
Выпуск и обслуживание
0 - 16 €
- 99 руб. в месяц за обслуживание, при сумме покупок свыше 30 000 руб. в месяц, плата не взимается
- стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - две операции в месяц, далее 1,3% + 14 руб. - до 300 000 руб. в месяц, 2%+14 руб. - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ;
- 0,2% + 4 долл. (эквивалент) - до 100 000 руб. в месяц, 1% + 4 долл. - от 100 001 до 300 000 руб., 2% + 4 долл. - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в сутки, 1 900 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - две операции в месяц, далее 1,3% + 14 руб. - до 300 000 руб. в месяц; 2%+14 руб. - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ;
- 0,2% + 4 долл. - до 100 000 руб. в месяц; 1% + 4 долл. - от 100 001 до 300 000 руб.; 2% + 4 долл. - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: 5 000 долл. в сутки, 30 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - две операции в месяц, далее 1,3% + 14 руб. - до 300 000 руб. в месяц; 2%+14 руб. - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ;
- 0,2% + 4 долл. (эквивалент) - до 100 000 руб. в месяц; 1% + 4 долл. - от 100 001 до 300 000 руб.; 2% + 4 долл. - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: 4 000 евро в сутки, 25 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - 1,5%;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб. за запрос
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- возможность отмены платы за годовое обслуживание
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка свыше 100 000 руб. в месяц
Особые ограничения
- для нерезидентов оформляются только карты Visa Gold
Дата актуализации
13.02.2019 23:20
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Cash-back на продукты» в 7 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
- Адрес
- 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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