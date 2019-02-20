Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 2% - до 14 999,99 руб.; 3% - от 15 000 до 60 000 руб.; 5% - свыше 60 000,01 руб. от 2% до 5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка бесплатное снятие по карте;

снятие со счета без карты: 2% - до 5 000 000 руб.; 10% - от 5 000 000 руб. при хранении на счете менее 90 дней;

бесплатно при сроке хранения более 90 дней Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин 50 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин 50 руб. Лимиты по операциям 50 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц; 2% - за превышение лимита в кассе банка Дополнительная информация запрос баланса в других банках - 10 руб.;

смс-уведомления - 60 руб. в мес. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание;

низкая комиссия при снятии наличных в сторонних банках Минусы отсутствие интернет банка Особые ограничения мобильное приложение в разработке;

карта открывается для перечисления пенсий и социальных выплат Дата актуализации 20.02.2019 14:06 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.