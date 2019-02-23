Дебетовая
- стоимость обслуживания 350 ₽
- стоимость обслуживания 10 $
- стоимость обслуживания 40 €
на выбор
- Visa Electron Non-Personalized
- Visa Electron
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
0%
0%
0% - три операции снятия в месяц, далее 0,8%, мин. 80 руб. (0,6% в банкоматах принадлежащих банкам внутрипроцессинговой сети КартСтандарт, Золотая Корона)
- 1%, мин. 100 руб.;
- 0,6 % в ПВН банков внутрипроцессинговой сети КартСтандарт, Золотая Корона
0%
0%
0% - три операции снятия в месяц, далее 0,8%, мин. 2,5 долл. (0,6% в банкоматах принадлежащих банкам внутрипроцессинговой сети КартСтандарт, Золотая Корона)
- 1%, мин. 2,5 долл.;
- 0,6% в ПВН банков внутрипроцессинговой сети КартСтандарт, Золотая Корона
0%
0%
0% - три операций снятия в месяц, далее 0,8%, мин. 2,5 евро (0,6% в банкоматах принадлежащих банкам внутрипроцессинговой сети КартСтандарт, Золотая Корона)
- 1%, мин. 3 евро;
- 0,6% в ПВН банков внутрипроцессинговой сети КартСтандарт, Золотая Корона
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. или эквивалент;
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц
- не требуется
- не требуется
- невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях и долларах;
- пять операций в месяц бесплатно в банкоматах сторонних банков;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- возраст - от 14 лет
- высокая стоимость обслуживания для карт в евро;
- взимание платы за несколько лет вперед
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 3 года
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
- ОГРН
- 1021300000072
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Саранск
- Телефоны
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(8342) 23-50-50 — телефон горячей линии