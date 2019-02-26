Банк «ФК Открытие», дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Премиальная
РГО
Мир Премиальная «РГО-Комфорт» — Банк «ФК Открытие»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 600 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Бонусы
- благотворительность
0,5% от суммы безналичных операций перечисляются из средств банка в поддержку проектов Русского географического общества
Выпуск и обслуживание
0 - 600 ₽
по 50 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий в месяце:
- минимальный ежедневный остаток на карте от 30 000 руб.,
- сумма операций по оплате товаров и услуг от 15 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 150 руб. / 3% от суммы превышения лимита
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 30 000 руб. в месяц, далее 1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 750 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 60% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию;
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможно бесплатное обслуживание карты;
- благотворительная программа;
- снятие до 30 000 руб. в месяц в любых банкоматах без комиссии
Минусы
- платное получение наличных в ПВН банка
Дата актуализации
26.02.2019 12:05
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- ОГРН
- 1027739019208
- Сайт
- www.open.ru
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