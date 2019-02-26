Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности чип Бонусы благотворительность 0,5% от суммы безналичных операций перечисляются из средств банка в поддержку проектов Русского географического общества Выпуск и обслуживание 0 - 600 ₽ по 50 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий в месяце: минимальный ежедневный остаток на карте от 30 000 руб.,

сумма операций по оплате товаров и услуг от 15 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 150 руб. / 3% от суммы превышения лимита Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 30 000 руб. в месяц, далее 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 750 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 60% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию;

СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможно бесплатное обслуживание карты;

благотворительная программа;

снятие до 30 000 руб. в месяц в любых банкоматах без комиссии Минусы платное получение наличных в ПВН банка Дата актуализации 26.02.2019 12:05 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.