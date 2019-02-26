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Банк «ФК Открытие», дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Премиальная

РГО (Все включено)

Мир Премиальная «РГО Все включено» — Банк «ФК Открытие»
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 5 400 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Бонусы
  • благотворительность

1% от суммы безналичных операций перечисляются из средств банка в поддержку проектов Русского географического общества

Выпуск и обслуживание
0 - 5 400 ₽

по 450 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий в месяце:

  • минимальный ежедневный остаток на карте от 100 000 руб.;
  • сумма операций по оплате товаров и услуг от 50 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%, мин. 150 руб. / 3% от суммы превышения лимита

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 50 000 руб. в месяц, далее 1%, мин. 100 руб.;
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в банкоматах и ПВН банка в день, до 750 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 60% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможно бесплатное обслуживание карты;
  • благотворительная программа;
  • снятие до 50 000 руб. в месяц в любых банкоматах без комиссии
Минусы
  • платное получение наличных в ПВН банка
Дата актуализации
26.02.2019 12:05
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ОГРН
1027739019208
Сайт
www.open.ru
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