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Агророс, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Platinum (моментальная)

Visa Platinum — Агророс
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 200 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • возможна привязка карты к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Cash Back
от 0,5 до 5%
  • 0,5% от суммы покупок;
  • 1% - при сумме безналичных операций от 10 000 руб. в месяц;
  • 5% - при сумме безналичных операций от 15 000 руб. в месяц в категориях "Веломагазины", "Спортовары", "Спортивная одежда" (с 01.02.2019 до 31.03.2019)
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
4% годовых начисляются ежедневно на дневной остаток от 10 000 руб. (до 30.06.2019)
Выпуск и обслуживание
0 - 1 200 ₽

100 руб. в месяц; плата не взимается при выполнении одного из условий:

  • при среднемесячном остатке на счете карты не менее 30 000 руб. или
  • при совершении покупок от 10 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб. - в пределах РФ
  • 1%, мин. 2,5 долл. - за пределами РФ
  • 0% - в банкоматах "ФК Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 4 долл. (эквивалент)
  • 1% - в ПВН "ФК Открытие"
Лимиты по операциям
100 000 руб. - ежедневно через банкомат; без ограничений в ПВН
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка, кроме "ФК Открытие» - 30 руб.;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ + 2% от суммы операции;
  • начисление процентов на сумму перерасхода средств - двойная ставка рефинансирования ЦБ РФ;
  • СМС-информирование - бесплатно;
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток;
  • возможность отмены платы за обслуживание по карте;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
  • наличие пониженной комиссии за снятие в банкоматах / ПВН "ФК Открытие"
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Дата актуализации
28.02.2019 14:21
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum (моментальная)» в 11 городах России
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Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
Адрес
410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
ОГРН
1026400001770
Сайт
www.agroros.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 222-44-19
(8452) 44-19-19
(495) 134-58-88