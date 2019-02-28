Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) возможна привязка карты к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay Cash Back от 0,5 до 5% 0,5% от суммы покупок;

1% - при сумме безналичных операций от 10 000 руб. в месяц;

5% - при сумме безналичных операций от 15 000 руб. в месяц в категориях "Веломагазины", "Спортовары", "Спортивная одежда" (с 01.02.2019 до 31.03.2019) Начисление процентов на остаток средств на счете 4% годовых начисляются ежедневно на дневной остаток от 10 000 руб. (до 30.06.2019) 4% Выпуск и обслуживание 0 - 1 200 ₽ 100 руб. в месяц; плата не взимается при выполнении одного из условий: при среднемесячном остатке на счете карты не менее 30 000 руб. или

при совершении покупок от 10 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. - в пределах РФ

1%, мин. 2,5 долл. - за пределами РФ

0% - в банкоматах "ФК Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 4 долл. (эквивалент)

1% - в ПВН "ФК Открытие" Лимиты по операциям 100 000 руб. - ежедневно через банкомат; без ограничений в ПВН Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка, кроме "ФК Открытие» - 30 руб.;

конвертация - по курсу ЦБ РФ + 2% от суммы операции;

начисление процентов на сумму перерасхода средств - двойная ставка рефинансирования ЦБ РФ;

СМС-информирование - бесплатно; Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

наличие cash back;

начисление процентов на остаток;

возможность отмены платы за обслуживание по карте;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;

наличие пониженной комиссии за снятие в банкоматах / ПВН "ФК Открытие" Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка Дата актуализации 28.02.2019 14:21 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.