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БКС Бонус: за операции по карте начисляются бонусные баллы, которыми в дальнейшем можно оплачивать покупки; 1 бонус = 1 рубль;
- 2% при покупках на сумму от 20 000 руб. в месяц;
- 3% на сумму от 60 000 руб. в месяц
Начисление бонусов при оплате товаров и услуг на онлайн-сервисе на сайте банка в разделе "БКС Бонус":
- 6% от стоимости номера в отеле;
- 5% от стоимости билетов на поезд (не менее 50 руб. и не более 450 руб. за один железнодорожный билет) и индивидуальных экскурсий по миру;
- 2% от стоимости авиабилетов;
- 7% от стоимости за аренду автомобилей и страховку для путешествий;
- 3% от стоимости тура;
2,5% от стоимости на автомобильные шины и диски
до 30% за оплату покупок по персональным спецпредложениям у партнеров банка;
8% в категориях «Техника и электроника», «Ювелирные украшения, часы» и «Цветы» при совершении покупок на сумму свыше 30 тыс. руб. в рамках акции "Порадарить"; макс размер бонусов - 1 000 руб.;
- 300 бонусных баллов при совершении первой транзакции по карте в период проведения акции (16.02 по 10.03.19)
списание баллов в категориях: "Авиабилеты", "Аренда авто", "Железнодорожные билеты","Круизы","Отели", "Развлечения", "Транспорт", "Турагентства"
со 2-го года: 0-3 000 руб.
- 250 руб. в месяц за обслуживание пакета (первый месяц обслуживание бесплатный);
- при обороте более 35 000 руб. в месяц ТСП по картам плата за обслуживание не взимается
со 2-го года: 0-45 долл.
- 250 руб. (эквивалент) в месяц за обслуживание пакета (первый месяц обслуживание бесплатный);
- при обороте более 35 000 руб. (эквивалент) в месяц ТСП по картам плата за обслуживание не взимается
со 2-го года: 0-40 евро
- 250 руб. (эквивалент) в месяц за обслуживание пакета (первый месяц обслуживание бесплатный);
- при обороте более 35 000 руб. (эквивалент) в месяц ТСП по картам плата за обслуживание не взимается
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0% - до 150 000 руб. в месяц, далее 1,5%, мин. 200 руб.
0% - до 150 000 руб. в месяц, далее 1,5%, мин. 200 руб.
0%
0%
0% - до 150 000 руб.(эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 7 долл.
0% - до 150 000 руб.(эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 7 долл.
0%
0%
0% - до 150 000 руб.(эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 7 евро
0% - до 150 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 7 евро
- оформление страхового полиса клиенту, выезжающего за рубеж - бесплатно;
- одна дополнительная бесплатная карта;
- сервис «Онлайн-доктор» - бесплатно
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. (первый запрос бесплатный)
- не требуется
- не требуется
- наличие бонусной программы;
- возможно бесплатное обслуживание при соблюдении требований банка;
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствие комиссии за снятие до 150 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- карта оформляется в рамках пакета "More";
- пакет услуг оформляется при условии подачи заявки на оформление через дистанционные каналы в г. Москва
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
- ОГРН
- 1055400000369
- Сайт
- bcs-bank.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 500-58-598 800 500-58-80