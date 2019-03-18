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Ак Барс, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Виртуальная портала госуслуг

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • предоплаченная карта
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Выпуск и обслуживание
0 ₽

плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год)

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Дополнительная информация
  • срок действия карты - 1 год;
  • лимит пополнения- 15 000 руб.;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • СМС-информирование - 10 руб. в месяц;
  • запрос остатка - 5 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное обслуживание карты
Особые ограничения
  • карта предназначена для оплаты на портале госсуслуг
Дата актуализации
18.03.2019 12:37
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная портала госуслуг» в 94 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
ОГРН
1021600000124
Сайт
www.akbars.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 35
Банкоматы 191
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Телефоны
8 800 200-53-03 — единая справочная служба