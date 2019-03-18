Обслуживание карты Тип карты

на выбор Mastercard Virtual

Мир Выпуск и обслуживание 0 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год) Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Дополнительная информация срок действия карты - 1 год;

лимит пополнения- 15 000 руб.;

плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

СМС-информирование - 10 руб. в месяц;

запрос остатка - 5 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты Особые ограничения карта предназначена для оплаты на портале госсуслуг Дата актуализации 18.03.2019 12:37 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.