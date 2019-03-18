Ак Барс, предоплаченная карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Виртуальная портала госуслуг
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Mastercard Virtual
- Мир
Выпуск и обслуживание
0 ₽
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год)
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Дополнительная информация
- срок действия карты - 1 год;
- лимит пополнения- 15 000 руб.;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- СМС-информирование - 10 руб. в месяц;
- запрос остатка - 5 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание карты
Особые ограничения
- карта предназначена для оплаты на портале госсуслуг
Дата актуализации
18.03.2019 12:37
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная портала госуслуг» в 94 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
- ОГРН
- 1021600000124
- Сайт
- www.akbars.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
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8 800 200-53-03 — единая справочная служба