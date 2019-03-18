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UnionPay Gold Болельщик
China UnionPay «Болельщик» — Солидарность
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 0 €
Обслуживание карты
Тип карты
- UnionPay Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
Начисление процентов на остаток средств на счете
6,5%
при остатке от 10 000 руб. до 300 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Выпуск и обслуживание
0 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% в банкоматах банков РФ
- 1,5%, мин. 150 руб. в банкоматах иностранных банков
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и кассах: 500 000 руб. в день и месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% в банкоматах банков РФ
- 1,5%, мин. 150 руб. (эквивалент) в банкоматах иностранных банков
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и кассах: 7 500 евро в день и месяц
Дополнительная информация
- скидки до 20% на билеты и атрибутику футбольного клуба "Крылья советов";
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- получение баланса в банкоматах сторонних банков - бесплатно;
- комиссия за конвертацию - 1-1,5%;
- плата за использование несанкционированного овердрафта - 36% годовых;
- скидки в Duty Free до 15%, по акциям - до 30% в России и по всему миру
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- эксклюзивный дизайн карты;
- программа привилегий ФК "Крылья Советов";
- бесплатное обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток по картам в рублях;
- бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ
Особые ограничения
- заявки на оформление карт принимаются на стадионе «Самара- Арена» во время проведения домашних матчей клуба в ходе игр Чемпионата Российской Премьер-Лиги или в отделениях банка при предъявлении билета с игры/абонемента
Дата актуализации
18.03.2019 16:25
Валюта счета:
- российский рубль
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «UnionPay Gold Болельщик» в 18 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
- Адрес
- 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
- ОГРН
- 1026300001848
- Сайт
- www.solid.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Самара
- Телефоны
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(846) 203-44-44(846) 379-78-78