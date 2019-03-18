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Солидарность, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

UnionPay Gold Болельщик

China UnionPay «Болельщик» — Солидарность
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • UnionPay Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
Начисление процентов на остаток средств на счете
6,5%
при остатке от 10 000 руб. до 300 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% в банкоматах банков РФ
  • 1,5%, мин. 150 руб. в банкоматах иностранных банков
Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и кассах: 500 000 руб. в день и месяц
Дополнительная информация
  • скидки до 20% на билеты и атрибутику футбольного клуба "Крылья советов";
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
  • получение баланса в банкоматах сторонних банков - бесплатно;
  • комиссия за конвертацию - 1-1,5%;
  • плата за использование несанкционированного овердрафта - 36% годовых;
  • скидки в Duty Free до 15%, по акциям - до 30% в России и по всему миру
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • эксклюзивный дизайн карты;
  • программа привилегий ФК "Крылья Советов";
  • бесплатное обслуживание карты;
  • начисление процентов на остаток по картам в рублях;
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ
Особые ограничения
  • заявки на оформление карт принимаются на стадионе «Самара- Арена» во время проведения домашних матчей клуба в ходе игр Чемпионата Российской Премьер-Лиги или в отделениях банка при предъявлении билета с игры/абонемента
Дата актуализации
18.03.2019 16:25
Валюта счета:
  • российский рубль
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «UnionPay Gold Болельщик» в 18 городах России
60
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
Адрес
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
ОГРН
1026300001848
Сайт
www.solid.ru
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Телефоны
(846) 203-44-44
(846) 379-78-78