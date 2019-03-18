Обслуживание карты Тип карты UnionPay Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи Начисление процентов на остаток средств на счете при остатке от 10 000 руб. до 300 000 руб. 6,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Выпуск и обслуживание 0 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% в банкоматах банков РФ

1,5%, мин. 150 руб. в банкоматах иностранных банков Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и кассах: 500 000 руб. в день и месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% в банкоматах банков РФ

1,5%, мин. 150 руб. (эквивалент) в банкоматах иностранных банков Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и кассах: 7 500 евро в день и месяц Дополнительная информация скидки до 20% на билеты и атрибутику футбольного клуба "Крылья советов";

СМС-информирование - 60 руб. в месяц;

получение баланса в банкоматах сторонних банков - бесплатно;

комиссия за конвертацию - 1-1,5%;

плата за использование несанкционированного овердрафта - 36% годовых;

скидки в Duty Free до 15%, по акциям - до 30% в России и по всему миру Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы эксклюзивный дизайн карты;

программа привилегий ФК "Крылья Советов";

бесплатное обслуживание карты;

начисление процентов на остаток по картам в рублях;

бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ Особые ограничения заявки на оформление карт принимаются на стадионе «Самара- Арена» во время проведения домашних матчей клуба в ходе игр Чемпионата Российской Премьер-Лиги или в отделениях банка при предъявлении билета с игры/абонемента Дата актуализации 18.03.2019 16:25 Валюта счета: российский рубль

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.