Дебетовая карта "Mass Classic" в банке «Развитие-Столица»
Visa Classic — Развитие-Столицаеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 285 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
1 285 ₽
20 долл. в год (эквивалент по курсу ЦБ)
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%;
- 2% от общей суммы - свыше 200 000 руб. в сутки
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%;
- 2% от общей суммы - свыше 200 000 руб. в сутки
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5% - в банкоматах банках партнерах;
- 1%, мин. 2,5 долл.;
- 2% от общей суммы - свыше 200 000 руб. в сутки
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5% - в ПВН банках партнерах;
- 1%, мин. 2,5 долл.;
- 2% от общей суммы - свыше 200 000 руб. в сутки
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 5 000 долл. в сутки; лимит расходных операций в сутки: до 25 000 долл. в сутки
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт, не погашенный в течении 30 дней - 50 долл.;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 3 долл., бесплатно в банкоматах банков-партнеров;
- смс-оповещение - 1,5 долл. в мес.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- льготное снятие наличных в банкоматах и ПВН банков партнеров
Минусы
- высокая стоимость обслуживания;
- тарифы по карте установлены в долларах
Дата актуализации
24.05.2019 13:52
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Mass Classic» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Банк «Развитие-Столица»
- Адрес
- 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 15
- ОГРН
- 1027739067861
- Сайт
- www.dcapital.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(495) 937-91-50(495) 730-44-54