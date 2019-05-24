Вход
Поиск

Дебетовая карта "Mass Gold" в банке «Развитие-Столица»

Visa Gold — Развитие-Столица
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 5 143 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
5 143 ₽

80 долл. в год (эквивалент по курсу ЦБ)

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0%;
  • 2% от общей суммы - свыше 200 000 руб. в сутки
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0%;
  • 2% от общей суммы - свыше 200 000 руб. в сутки
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,5% - в банках партнерах;
  • 1%, мин. 2,5 долл.;
  • 2% от общей суммы - свыше 200 000 руб. в сутки
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0,5% - в банках партнерах;
  • 1%, мин. 2,5 долл.;
  • 2% от общей суммы - свыше 200 000 руб. в сутки
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 10 000 долл. в сутки; лимит расходных операций в сутки: до 25 000 долл. в сутки
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт, не погашенный в течении 30 дней - 50 долл.;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 3 долл., бесплатно в банкоматах банков-партнеров;
  • смс-оповещение - 1,5 долл. в мес.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • льготное снятие наличных в банкоматах и ПВН банков партнеров
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания;
  • тарифы по карте установлены в долларах
Дата актуализации
24.05.2019 13:52
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Mass Gold» в 1 городе России
44
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк «Развитие-Столица»
Адрес
105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 15
ОГРН
1027739067861
Сайт
www.dcapital.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 3
Банкоматы 3
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 937-91-50
(495) 730-44-54