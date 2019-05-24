Обслуживание карты Тип карты Visa Gold Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 5 143 ₽ 80 долл. в год (эквивалент по курсу ЦБ) Снятие наличных в банкоматах банка 0%;

2% от общей суммы - свыше 200 000 руб. в сутки Снятие наличных в ПВН банка 0%;

2% от общей суммы - свыше 200 000 руб. в сутки Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% - в банках партнерах;

1%, мин. 2,5 долл.;

2% от общей суммы - свыше 200 000 руб. в сутки Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% - в банках партнерах;

1%, мин. 2,5 долл.;

2% от общей суммы - свыше 200 000 руб. в сутки Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 долл. в сутки; лимит расходных операций в сутки: до 25 000 долл. в сутки Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт, не погашенный в течении 30 дней - 50 долл.;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 3 долл., бесплатно в банкоматах банков-партнеров;

смс-оповещение - 1,5 долл. в мес. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы льготное снятие наличных в банкоматах и ПВН банков партнеров Минусы высокая стоимость обслуживания;

тарифы по карте установлены в долларах Дата актуализации 24.05.2019 13:52 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.