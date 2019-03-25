Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможна привязка карты к Google Pay / Apple Pay Cash Back от 0,7 до 3% начисляется при совершении покупок на сумму от 10 000 руб., на выбор предлагается одна из опций: "Любимые категории": 3% в категориях «Автоуслуги», «Аптеки», «Авиабилеты / ж/д билеты», «Животные», «Красота и здоровье», «Развлечения / кино», «Рестораны/Бары/Кафе», «Спорт», «Фото/Видео», «Часы/Ювелирные изделия» (1 группа);

2% в категориях «Дом/Ремонт», «Одежда, Обувь», «Топливо», «Электроника и бытовая техника» (2 группа);

1% в категории «Супермаркеты / Продукты питания» (3 группа);

возможен выбор одной категории из каждой группы; "На все": 1,3% при покупках от 50 000 руб.;

1% при покупках от 20 000 до 50 000 руб.;

0,7% при покупках от 10 000 руб. до 20 000 руб.

макс. сумма вознаграждения - 2 000 руб. в месяц;

мин. сумма операции - 1 руб.

смена опции и категорий возможна 1 раз в квартал Выпуск и обслуживание 0 - 1 089 ₽ со 2-года **0-1 188 руб.***; по 99 руб. со 2-го месяца, плата не взимается при покупках от 10 000 руб. в предыдущем месяце Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ

1,25%, мин. 120 руб. - за пределами РФ

0% - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 130 000 руб. в сутки Дополнительная информация плата за несанкционированную задолженность - в размере ключевой ставки, устанавливаемой Банком России;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+2%;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка по картам MasterCard - 20 руб.;

СМС-информирование - 55 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы налияие cash back;

возможность отмены платы за обслуживание при выполнении требования об обороте;

невысокая комиссия за снятие денежных средств в банкоматах сторонних банков на территории РФ;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров Дата актуализации 25.03.2019 10:57 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.