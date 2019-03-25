Дебетовая карта ХМБ-кэшбэк Хакасский Муниципальный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 089 ₽
- cash back до 3%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможна привязка карты к Google Pay / Apple Pay
Cash Back
от 0,7 до 3%
начисляется при совершении покупок на сумму от 10 000 руб., на выбор предлагается одна из опций:
"Любимые категории":
- 3% в категориях «Автоуслуги», «Аптеки», «Авиабилеты / ж/д билеты», «Животные», «Красота и здоровье», «Развлечения / кино», «Рестораны/Бары/Кафе», «Спорт», «Фото/Видео», «Часы/Ювелирные изделия» (1 группа);
- 2% в категориях «Дом/Ремонт», «Одежда, Обувь», «Топливо», «Электроника и бытовая техника» (2 группа);
- 1% в категории «Супермаркеты / Продукты питания» (3 группа);
- возможен выбор одной категории из каждой группы;
"На все":
- 1,3% при покупках от 50 000 руб.;
- 1% при покупках от 20 000 до 50 000 руб.;
0,7% при покупках от 10 000 руб. до 20 000 руб.
макс. сумма вознаграждения - 2 000 руб. в месяц;
- мин. сумма операции - 1 руб.
- смена опции и категорий возможна 1 раз в квартал
Выпуск и обслуживание
0 - 1 089 ₽
со 2-года **0-1 188 руб.***; по 99 руб. со 2-го месяца, плата не взимается при покупках от 10 000 руб. в предыдущем месяце
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1,25%, мин. 120 руб. - за пределами РФ
- 0% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 130 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
- плата за несанкционированную задолженность - в размере ключевой ставки, устанавливаемой Банком России;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+2%;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка по картам MasterCard - 20 руб.;
- СМС-информирование - 55 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- налияие cash back;
- возможность отмены платы за обслуживание при выполнении требования об обороте;
- невысокая комиссия за снятие денежных средств в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров
Дата актуализации
25.03.2019 10:57
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «ХМБ-кэшбэк» в 10 городах России
Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
- Адрес
- 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
- ОГРН
- 1021900002563
- Отделения и банкоматы
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(3902) 35-75-00