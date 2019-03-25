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Дебетовая карта ХМБ-кэшбэк Хакасский Муниципальный Банк

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 089 ₽
  • cash back до 3%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможна привязка карты к Google Pay / Apple Pay
Cash Back
от 0,7 до 3%

начисляется при совершении покупок на сумму от 10 000 руб., на выбор предлагается одна из опций:

"Любимые категории":

  • 3% в категориях «Автоуслуги», «Аптеки», «Авиабилеты / ж/д билеты», «Животные», «Красота и здоровье», «Развлечения / кино», «Рестораны/Бары/Кафе», «Спорт», «Фото/Видео», «Часы/Ювелирные изделия» (1 группа);
  • 2% в категориях «Дом/Ремонт», «Одежда, Обувь», «Топливо», «Электроника и бытовая техника» (2 группа);
  • 1% в категории «Супермаркеты / Продукты питания» (3 группа);
  • возможен выбор одной категории из каждой группы;

"На все":

  • 1,3% при покупках от 50 000 руб.;
  • 1% при покупках от 20 000 до 50 000 руб.;

  • 0,7% при покупках от 10 000 руб. до 20 000 руб.

  • макс. сумма вознаграждения - 2 000 руб. в месяц;

  • мин. сумма операции - 1 руб.
  • смена опции и категорий возможна 1 раз в квартал
Выпуск и обслуживание
0 - 1 089 ₽

со 2-года **0-1 188 руб.***; по 99 руб. со 2-го месяца, плата не взимается при покупках от 10 000 руб. в предыдущем месяце

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
  • 1,25%, мин. 120 руб. - за пределами РФ
  • 0% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 130 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • плата за несанкционированную задолженность - в размере ключевой ставки, устанавливаемой Банком России;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+2%;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка по картам MasterCard - 20 руб.;
  • СМС-информирование - 55 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • налияие cash back;
  • возможность отмены платы за обслуживание при выполнении требования об обороте;
  • невысокая комиссия за снятие денежных средств в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров
Дата актуализации
25.03.2019 10:57
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «ХМБ-кэшбэк» в 10 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
Адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
ОГРН
1021900002563
Отделения и банкоматы
в вашем городе Абакан
Отделения 14
Банкоматы 43
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Телефоны
(3902) 35-75-00