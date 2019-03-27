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Дебетовая карта "Валютная" в БКС Банке

Visa Platinum — БКС Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 200 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • чип
Бонусы
  • для путешествий
  • другое

БКС Бонус: за операции по карте начисляются бонусные баллы, которыми в дальнейшем можно оплачивать покупки; 1 бонус = 1 рубль;

  • 1% от всех покупок;

Начисление бонусов при оплате товаров и услуг на онлайн-сервисе на сайте банка в разделе "БКС Бонус":

  • 6% от стоимости номера в отеле;
  • 5% от стоимости билетов на поезд (не менее 50 руб. и не более 450 руб. за один железнодорожный билет) и индивидуальных экскурсий по миру;
  • 2% от стоимости авиабилетов;
  • 7% от стоимости за аренду автомобилей;
  • 10% от стоимости страховки для путешествий;
  • 3% от стоимости тура;

  • 2,5% от стоимости на автомобильные шины и диски

  • до 30% за оплату покупок по персональным спецпредложениям у партнеров банка

Выпуск и обслуживание
0 - 1 200 ₽
  • 100 руб. в месяц за обслуживание пакета;
  • при среднемесячном балансе от 40 000 руб. или при обороте по картам клиента от 40 0000 руб. в месяц плата за обслуживание не взимается; банк имеет право не удерживать комиссию за обслуживание пакета услуг, в случае если среднемесячный баланс составил менее указанного значения на 5% включительно
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - до 150 000 руб. в месяц, далее 1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

0% - до 150 000 руб. в месяц, далее 1,5%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 200 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • одна дополнительная бесплатная карта;
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • дополнительный бесплатный счет - в английских фунтах стерлингов;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. (первый запрос бесплатный)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • возможно бесплатное обслуживание при соблюдении требований банка;
  • отсутствие комиссии за снятие до 150 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН сторонних банков;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
Особые ограничения
  • карта оформляется в рамках пакета "Валютная карта";
  • пакет услуг оформляется при условии подачи заявки на оформление через дистанционные каналы и отсутствии ранее заключенного ДКБО
Дата актуализации
27.03.2019 12:03
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Валютная» в 41 городе России
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Справочная информация
АО «БКС Банк»
Адрес
129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
ОГРН
1055400000369
Сайт
bcs-bank.com
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Телефоны
8 800 500-58-59
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