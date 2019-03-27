Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности чип Бонусы для путешествий

другое БКС Бонус: за операции по карте начисляются бонусные баллы, которыми в дальнейшем можно оплачивать покупки; 1 бонус = 1 рубль; 1% от всех покупок; Начисление бонусов при оплате товаров и услуг на онлайн-сервисе на сайте банка в разделе "БКС Бонус": 6% от стоимости номера в отеле;

5% от стоимости билетов на поезд (не менее 50 руб. и не более 450 руб. за один железнодорожный билет) и индивидуальных экскурсий по миру;

2% от стоимости авиабилетов;

7% от стоимости за аренду автомобилей;

10% от стоимости страховки для путешествий;

3% от стоимости тура;

2,5% от стоимости на автомобильные шины и диски

до 30% за оплату покупок по персональным спецпредложениям у партнеров банка Выпуск и обслуживание 0 - 1 200 ₽ 100 руб. в месяц за обслуживание пакета;

при среднемесячном балансе от 40 000 руб. или при обороте по картам клиента от 40 0000 руб. в месяц плата за обслуживание не взимается; банк имеет право не удерживать комиссию за обслуживание пакета услуг, в случае если среднемесячный баланс составил менее указанного значения на 5% включительно Выпуск и обслуживание 0 - 19 $ 100 руб. (эквивалент) в месяц за обслуживание пакета;

при среднемесячном балансе от 40 000 руб. (эквивалент) или при обороте по картам клиента от 40 0000 руб. (эквивалент) в месяц плата за обслуживание не взимается; банк имеет право не удерживать комиссию за обслуживание пакета услуг, в случае если среднемесячный баланс составил менее указанного значения на 5% включительно Выпуск и обслуживание до 17 € 100 руб. (эквивалент) в месяц за обслуживание пакета;

при среднемесячном балансе от 40 000 руб. (эквивалент) или при обороте по картам клиента от 40 0000 руб. (эквивалент) в месяц плата за обслуживание не взимается; банк имеет право не удерживать комиссию за обслуживание пакета услуг, в случае если среднемесячный баланс составил менее указанного значения на 5% включительно Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 150 000 руб. в месяц, далее 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 150 000 руб. в месяц, далее 1,5%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 200 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 150 000 руб.(эквивалент) в месяц, далее 1%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 150 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 7 долл. Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 200 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 150 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1%, мин. 3 евро Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 150 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 7 евро Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 200 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация одна дополнительная бесплатная карта;

СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

дополнительный бесплатный счет - в английских фунтах стерлингов;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. (первый запрос бесплатный) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы;

возможно бесплатное обслуживание при соблюдении требований банка;

отсутствие комиссии за снятие до 150 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН сторонних банков;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков Особые ограничения карта оформляется в рамках пакета "Валютная карта";

пакет услуг оформляется при условии подачи заявки на оформление через дистанционные каналы и отсутствии ранее заключенного ДКБО Дата актуализации 27.03.2019 12:03 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.