Дебетовая карта "Валютная Premium" в БКС Банке
Visa Platinum — БКС Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 12 000 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 187 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания до 165 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- чип
Бонусы
- для путешествий
- другое
БКС Бонус: за операции по карте начисляются бонусные баллы, которыми в дальнейшем можно оплачивать покупки; 1 бонус = 1 рубль;
- 2% от всех покупок;
Начисление бонусов при оплате товаров и услуг на онлайн-сервисе на сайте банка в разделе "БКС Бонус":
- 6% от стоимости номера в отеле;
- 5% от стоимости билетов на поезд (не менее 50 руб. и не более 450 руб. за один железнодорожный билет) и индивидуальных экскурсий по миру;
- 2% от стоимости авиабилетов;
- 7% от стоимости за аренду автомобилей;
- 10% от стоимости страховки для путешествий;
- 3% от стоимости тура;
2,5% от стоимости на автомобильные шины и диски
до 30% за оплату покупок по персональным спецпредложениям у партнеров банка
Выпуск и обслуживание
0 - 12 000 ₽
- 1 000 руб. в месяц за обслуживание пакета;
- при среднемесячном балансе от 1 000 000 руб. плата за обслуживание не взимается; банк имеет право не удерживать комиссию за обслуживание пакета услуг, в случае если среднемесячный баланс составил менее указанного значения на 5% включительно
Выпуск и обслуживание
0 - 187 $
- 1 000 руб. (эквивалент) в месяц за обслуживание пакета;
- при среднемесячном балансе от 1 000 000 руб. (эквивалент) плата за обслуживание не взимается; банк имеет право не удерживать комиссию за обслуживание пакета услуг, в случае если среднемесячный баланс составил менее указанного значения на 5% включительно
Выпуск и обслуживание
до 165 €
- 1 000 руб. (эквивалент) в месяц за обслуживание пакета;
- при среднемесячном балансе от 1 000 000 руб. (эквивалент) плата за обслуживание не взимается; банк имеет право не удерживать комиссию за обслуживание пакета услуг, в случае если среднемесячный баланс составил менее указанного значения на 5% включительно
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - до 500 000 руб. в месяц, далее 1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - до 500 000 руб. в месяц, далее 1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 200 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - до 500 000 руб.(эквивалент) в месяц, далее 1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - до 500 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 200 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - до 500 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1%, мин. 3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - до 500 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1%, мин. 3 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 200 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- две дополнительных бесплатных карт;
- СМС-информирование - бесплатно;
- дополнительный бесплатный счет - в английских фунтах стерлингов;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. (первый запрос бесплатный)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- возможно бесплатное обслуживание при соблюдении требований банка;
- отсутствие комиссии за снятие до 500 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
Особые ограничения
- карта оформляется в рамках пакета "Валютная карта Premium";
- пакет услуг оформляется при условии подачи заявки на оформление через дистанционные каналы и отсутствии ранее заключенного ДКБО
Дата актуализации
27.03.2019 12:03
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Валютная Premium» в 41 городе России
Справочная информация
АО «БКС Банк»
- Адрес
- 129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
- ОГРН
- 1055400000369
- Сайт
- bcs-bank.com
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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