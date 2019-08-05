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бесконтактные платежи (payWave) Cash Back от 1,1 до 5% 5% за покупки в категориях «Авиалинии, авиакомпании», «Пассажирские железнодорожные перевозки», «Отели и мотели» и «Туристические агентства и организаторы экскурсий», макс. - 2 000 руб. в месяц;

1,1% за иные покупки;

общая макс. сумма - 10 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете проценты начисляются на фактический остаток, но размер ставки зависит от минимального остатка в течение месяца: 3,75% годовых при остатке 30 000-200 000 руб. (включительно); 5% годовых - свыше 200 000 руб. до 5% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 1 188 ₽ специально для пользователей Банки.ру экономия до 720 руб. 99 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц обслуживания и далее при выполнении одного из условий в предыдущем месяце: минимальный среднемесячный остаток от 25 000 руб. или

сумма покупок от 15 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах Промсвязьбанка) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (0% в ПВН Промсвязьбанка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Промсвязьбанка);

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

дополнительная карта - бесплатно;

доставляется курьером;

скидки по программе "Фора-Бонус" Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отмена платы за 1-й месяц обслуживания и льготные условия дальнейшего бесплатного обслуживания при оформлении карты на Банки.ру;

высокий процент cash back;

начисление процентов на остаток; Дата актуализации 05.08.2019 10:12 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту 4 заявки за 30 дней

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.