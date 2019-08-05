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Дебетовая карта "Все включено Gold промо" в Фора-Банке

Мир «Все включено» — Фора-Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
  • Мир «Все включено» — Фора-Банк
  • Visa Gold «Все включено» — Фора-Банк
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4 заявки за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1,1 до 5%
  • 5% за покупки в категориях «Авиалинии, авиакомпании», «Пассажирские железнодорожные перевозки», «Отели и мотели» и «Туристические агентства и организаторы экскурсий», макс. - 2 000 руб. в месяц;
  • 1,1% за иные покупки;
  • общая макс. сумма - 10 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 5%
проценты начисляются на фактический остаток, но размер ставки зависит от минимального остатка в течение месяца: 3,75% годовых при остатке 30 000-200 000 руб. (включительно); 5% годовых - свыше 200 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 188 ₽

специально для пользователей Банки.ру экономия до 720 руб.

99 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц обслуживания и далее при выполнении одного из условий в предыдущем месяце:

  • минимальный среднемесячный остаток от 25 000 руб. или
  • сумма покупок от 15 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах Промсвязьбанка)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб. (0% в ПВН Промсвязьбанка)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Промсвязьбанка);
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • дополнительная карта - бесплатно;
  • доставляется курьером;
  • скидки по программе "Фора-Бонус"
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • отмена платы за 1-й месяц обслуживания и льготные условия дальнейшего бесплатного обслуживания при оформлении карты на Банки.ру;
  • высокий процент cash back;
  • начисление процентов на остаток;
Дата актуализации
05.08.2019 10:12
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Оформить карту
4 заявки за 30 дней
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Все включено Gold промо» в 31 городе России
1 659
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Справочная информация
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
ОГРН
1027739553764
Сайт
www.forabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 49
Банкоматы 36
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Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба