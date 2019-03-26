Дебетовая карта "Премиум Signature (Cash Back на все)" в Газпромбанке
Visa Signature «Премиум Signature» — Газпромбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 60 000 ₽
- cash back до 2,5%
- стоимость обслуживания от 0 до 934 $
- cash back до 2,5%
- стоимость обслуживания от 0 до 826 €
- cash back до 2,5%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Signature
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Cash Back
от 1 до 2,5%
- 1% - при сумме покупок до 29 999,99 руб.;
- 1,5% - от 30 000 руб. до 99 999,99 руб. и свыше 300 000 руб.;
- 2% - от 100 000 руб. до 149 999,99 руб.;
- 2,5% - от 150 000 руб. до 299 999,99 руб.
ограничений на выплату вознаграждения нет
Выпуск и обслуживание
0 - 60 000 ₽
5 000 руб. в месяц - за пакет услуг; плата не взимается при выполнении одного из условий:
- среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 2 000 000 руб.;
- среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 1 000 000 руб. и общая сумма покупок от 50 000 руб. в месяц;
- зачисление заработной платы на карту не менее 250 000 руб. и сумма покупок не менее 50 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 934 $
5 000 руб. в месяц (эквивалент) - за пакет услуг; плата не взимается при выполнении одного из условий:
- среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 2 000 000 руб.;
- среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 1 000 000 руб. и общая сумма покупок от 50 000 руб. в месяц;
- зачисление заработной платы на карту не менее 250 000 руб. и сумма покупок не менее 50 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 826 €
5 000 руб. в месяц (эквивалент) - за пакет услуг; плата не взимается при выполнении одного из условий:
- среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 2 000 000 руб.;
- среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 1 000 000 руб. и общая сумма покупок от 50 000 руб. в месяц;
- зачисление заработной платы на карту не менее 250 000 руб. и сумма покупок не менее 50 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 199 руб.;
- 0% при выполнении требований бесплатного обслуживания
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 199 руб.;
- 0% при выполнении требований бесплатного обслуживания
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 000 000 руб. в день, до 4 000 000 руб. в месяц - при выполнении требований пакета услуг, до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц - при не выполнении требований
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 199 руб. (эквивалент);
- 0% при выполнении требований бесплатного обслуживания
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 199 руб. (эквивалент);
- 0% при выполнении требований бесплатного обслуживания
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 000 000 руб. в день, до 4 000 000 руб. в месяц - при выполнении требований пакета услуг, до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц - при не выполнении требований
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 199 руб. (эквивалент);
- 0% при выполнении требований бесплатного обслуживания
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 199 руб. (эквивалент);
- 0% при выполнении требований бесплатного обслуживания
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 000 000 руб. в день, до 4 000 000 руб. в месяц - при выполнении требований пакета услуг, до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц - при не выполнении требований
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (эквивалент) за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);
- выдача наличной иностранной валюты в сторонних банках на территории РФ не осуществляется;
- до 6-ти дополнительных карт Visa Platinum - бесплатно;
- СМС-информирование, консьерж-сервис, трансфер до ж/д вокзала или аэропорта, страхование в путешествиях до 1 млн.долл. - бесплатно;
- право бесплатного доступа в VIP-залы LoungeKey при выполнении минимальных требований;
- премиальное обслуживание и выделенная телефонная линия
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование и наличие доп.услуг;
- снятие наличных без комиссии при выполнении требований бесплатности;
- возможность отмены/снижения платы за обслуживание
Особые ограничения
- карта выпускается в рамках пакета услуг "Газпромбанк Премиум"
Дата актуализации
26.03.2019 18:14
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиум Signature (Cash Back на все)» в 213 городах России
Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- ОГРН
- 1027700167110
- Сайт
- www.gazprombank.ru
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