Дебетовая карта "Пенсионная" в банке «Нальчик»
Mastercard Standard — Нальчик
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 300 до 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
300 - 500 ₽
300 руб. на 1 год / 500 руб. на 2 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 3 долл. (эквивалент)
- 0,95% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 3 долл. (эквивалент)
- 0,95% - в ПВН банков-партнеров
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц;
- конвертация - по кросс-курсу банка определяется на основе соотношения курсов валют ЦБ РФ на день оплаты;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 0,5 долл., в банкоматах банков-партнеров - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах и кассах банков-партнеров;
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- невысокая плата за СМС-информирование
Особые ограничения
- оформляется при наличии пенсионного удостоверения
Дата актуализации
26.03.2019 15:30
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 1 городе России
Справочная информация
ООО «Банк «Нальчик»
- Адрес
- 360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Толстого, д. 77
- ОГРН
- 1020700000496
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(86622) 44-05-34