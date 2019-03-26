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Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Cash Back от 5 до 15% 5% за покупки в категориях "Зоотовары", "Транспорт";

10% от суммы в категориях "Цветы", "Химчистки";

15% от суммы покупок в категории "Музеи";

0,5% от суммы покупок в иных категориях по картам Mastercard;

макс. 2 000 руб. / 35 долл. / 30 евро в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 2,5% годовых - при наличии среднемесячного остатка на счете в размере от 5 000 руб. до 50 000 руб.; 6% годовых - при среднемесячном остатке от 50 000 руб. до 100 000 руб. (при остатке более 100 000 руб. проценты начисляются только на сумму 100 000 руб.) от 2,5% до 6% Выпуск и обслуживание 0 - 3 600 ₽ по 300 руб. в месяц, плата не взимается при обороте по карте на сумму не менее 25 000 руб. за прошедший месяц или при среднемесячном остатке на счете карты за прошедший месяц не менее 50 000 руб. Выпуск и обслуживание 0 - 56 $ по 300 руб. в месяц (эквивалент), плата не взимается при обороте по карте на сумму не менее 425 долл. за прошедший месяц или при среднемесячном остатке на счете карты за прошедший месяц не менее 850 долл. Выпуск и обслуживание 0 - 49 € по 300 руб. в месяц (эквивалент), плата не взимается при обороте по карте на сумму не менее 350 евро за прошедший месяц или при среднемесячном остатке на счете карты за прошедший месяц не менее 700 евро Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 50 000 руб.;

1% мин. 100 руб. - при снятии от 50 000 руб. до 100 000 руб.;

2% мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 50 000 руб.;

1% мин. 100 руб. - при снятии от 50 000 руб. до 100 000 руб.;

2% мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 50 000 руб.;

1% мин. 100 руб. - при снятии от 50 000 руб. до 100 000 руб.;

2% мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. (в эквиваленте) Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 50 000 руб.;

1% мин. 100 руб. - при снятии от 50 000 руб. до 100 000 руб.;

2% мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. (в эквиваленте) Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 50 000 руб.;

1% мин. 100 руб. - при снятии от 50 000 руб. до 100 000 руб.;

2% мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. (в эквиваленте) Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 50 000 руб.;

1% мин. 100 руб. - при снятии от 50 000 руб. до 100 000 руб.;

2% мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. (в эквиваленте) Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование: пакет "Базовый" - бесплатно, пакет "Оптимальный" - 59 руб. (эквивалент) ежемесячно;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 30% годовых по валютным счетам;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность бесплатного обслуживания;

cash back;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете Дата актуализации 26.03.2019 17:11 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.