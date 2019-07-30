Дебетовая карта "Мир" в банке «Александровский»
Мир — Александровский
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 700 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Выпуск и годовое обслуживание
700 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 3%, мин. 150 руб.
- 0% в банкоматах Альфа-банка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 3%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в сутки, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 60 руб. за операцию;
- конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 3% от суммы операции;
- смена ПИН-кода в банкоматах банка - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие наличных в банкоматах банка-партнера
Минусы
- высокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков
Дата актуализации
30.07.2019 17:34
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир» в 5 городах России
Справочная информация
ПАО «Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
- Адрес
- 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
- ОГРН
- 1027800000194
- Сайт
- www.alexbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 324-87-77