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бесконтактные платежи (Бесконтакт) Выпуск и годовое обслуживание 700 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 150 руб.

0% в банкоматах Альфа-банка Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в сутки, до 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 60 руб. за операцию;

конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 3% от суммы операции;

смена ПИН-кода в банкоматах банка - 30 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие наличных в банкоматах банка-партнера Минусы высокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков Дата актуализации 30.07.2019 17:34 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.