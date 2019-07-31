программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):

1 балл за каждые потраченные 100 руб.;

макс. 10 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 2 года

с каждой операции банк перечислит часть своих доходов в адрес Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет, ВОРДИ, которые будут направлены на лечение, реабилитацию, проекты по адаптации и социализации детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет