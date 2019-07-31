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системы Мир-JCB

Дебетовая карта "Ворди" в Россельхозбанке

Мир-JCB «Ворди» — Россельхозбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 400 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Mir Pay (для Android)
Бонусы
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность

программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):

  • 1 балл за каждые потраченные 100 руб.;
  • макс. 10 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 2 года

с каждой операции банк перечислит часть своих доходов в адрес Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет, ВОРДИ, которые будут направлены на лечение, реабилитацию, проекты по адаптации и социализации детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет

Выпуск и годовое обслуживание
0 - 400 ₽

со 2-го года: 400 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб.;
  • 0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: по карте до 150 000 руб. в сутки; по счету до 250 000 руб. в сутки, до 1 000 000 руб. в мес.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. / 1,2 долл. / 1,1 евро в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир";
  • бонусная программа;
  • первый год обслуживания карты - бесплатно
Особые ограничения
  • срок действия карты 3 года;
  • банк не разглашает размер отчислений на благотворительность
Дата актуализации
31.07.2019 23:06
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Ворди» в 1127 городах России
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Справочная информация
АО «Россельхозбанк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
ОГРН
1027700342890
Сайт
www.rshb.ru
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба