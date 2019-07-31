Дебетовая карта "Ворди" в Россельхозбанке
Мир-JCB «Ворди» — Россельхозбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 400 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 7 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 6 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Mir Pay (для Android)
Бонусы
- другое
- для путешествий
- благотворительность
программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):
- 1 балл за каждые потраченные 100 руб.;
- макс. 10 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 2 года
с каждой операции банк перечислит часть своих доходов в адрес Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет, ВОРДИ, которые будут направлены на лечение, реабилитацию, проекты по адаптации и социализации детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 400 ₽
со 2-го года: 400 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 7 $
со 2-го года: 7 долл.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 6 €
со 2-го года: 6 евро
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб.;
- 0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: по карте до 150 000 руб. в сутки; по счету до 250 000 руб. в сутки, до 1 000 000 руб. в мес.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл.;
- 0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: по карте до 150 000 руб. в сутки (эквивалент); по счету до 8 500 долл. в сутки, до 35 000 долл. в мес.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 2 евро;
- 0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 2 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: по карте до 150 000 руб. в сутки (эквивалент); по счету до 6 200 евро в сутки, до 25 000 евро в мес.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. / 1,2 долл. / 1,1 евро в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир";
- бонусная программа;
- первый год обслуживания карты - бесплатно
Особые ограничения
- срок действия карты 3 года;
- банк не разглашает размер отчислений на благотворительность
Дата актуализации
31.07.2019 23:06
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Ворди» в 1127 городах России
Справочная информация
АО «Россельхозбанк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- ОГРН
- 1027700342890
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
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