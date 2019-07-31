Дебетовая карта "Аккор" в Россельхозбанке
Мир Классическая «Аккор» — Россельхозбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back до 10%
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- Samsung Pay / Mir Pay (для Android) / Huawei Pay (для UnionPay)
Cash Back
от 1 до 10%
- 10% - Супер cash back в одной категории на выбор "Аптеки", "Животные", "Товары и услуги для сельского хозяйства";
- 5% - Повышенный cash back в одной категории на выбор "Топливо", "Транспорт", "Дом и ремонт"
категории повышенного вознаграждения действуют со 2-го мес. после активации карты; возможно ежемесячное изменение категории; макс. 2 000 руб. в мес.
- 1% - базовый cash back на остальные покупки, кроме операций, относящихся к категориям "Повышенный cash back" и "Супер cash back"
общая сумма вознаграждения по всем категориям - 5 000 руб. в мес.
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка;
- 1%, мин. 100 руб. - для Мир;
- 1%, мин. 150 руб. - для UnionPay / JCB
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 100 руб. - для Мир;
- 1%, мин. 150 руб. - для JCB
выдача наличных в ПВН сторонних банков с использованием платежной системы UnionPay не предоставляется
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. (до 500 000 руб. - Мир Премиальная) в день с карты, до 500 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц со счета
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб.;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб.;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание карты;
- льготное снятие наличных в банкоматах банков-партнеров;
- наличие cash back
Особые ограничения
- карта предназначена для сотрудников/участников/акционеров организаций, входящих в Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), при предоставлении копий документов, свидетельствующих о принадлежности физического лица к числу сотрудников/участников/акционеров организации-члена АККОР (справка или иной документ, подтверждающий трудоустройство/участие физического лица в организации), а также свидетельствующих о принадлежности организации к членам АККОР (выписка из решения о вступлении организации в АККОР, выписка из реестра организаций-членов АККОР или иной документ, подтверждающий принадлежность организации к членам АККОР)
Дата актуализации
31.07.2019 23:20
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Аккор» в 1127 городах России
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Справочная информация
АО «Россельхозбанк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- ОГРН
- 1027700342890
- Сайт
- www.rshb.ru
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