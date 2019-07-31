Обслуживание карты Тип карты

на выбор Мир

Мир Классическая

Классическая Мир Премиальная

Премиальная Мир -JCB

-JCB Мир -UnionPay Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип Samsung Pay / Mir Pay (для Android) / Huawei Pay (для UnionPay) Cash Back от 1 до 10% 10% - Супер cash back в одной категории на выбор "Аптеки", "Животные", "Товары и услуги для сельского хозяйства";

в одной категории на выбор "Аптеки", "Животные", "Товары и услуги для сельского хозяйства"; 5% - Повышенный cash back в одной категории на выбор "Топливо", "Транспорт", "Дом и ремонт" категории повышенного вознаграждения действуют со 2-го мес. после активации карты; возможно ежемесячное изменение категории; макс. 2 000 руб. в мес. 1% - базовый cash back на остальные покупки, кроме операций, относящихся к категориям "Повышенный cash back" и "Супер cash back" общая сумма вознаграждения по всем категориям - 5 000 руб. в мес. Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка;

1%, мин. 100 руб. - для Мир;

1%, мин. 150 руб. - для UnionPay / JCB Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. - для Мир;

1%, мин. 150 руб. - для JCB выдача наличных в ПВН сторонних банков с использованием платежной системы UnionPay не предоставляется Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. (до 500 000 руб. - Мир Премиальная) в день с карты, до 500 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц со счета Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб.;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб.;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты;

льготное снятие наличных в банкоматах банков-партнеров;

наличие cash back Особые ограничения карта предназначена для сотрудников/участников/акционеров организаций, входящих в Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), при предоставлении копий документов, свидетельствующих о принадлежности физического лица к числу сотрудников/участников/акционеров организации-члена АККОР (справка или иной документ, подтверждающий трудоустройство/участие физического лица в организации), а также свидетельствующих о принадлежности организации к членам АККОР (выписка из решения о вступлении организации в АККОР, выписка из реестра организаций-членов АККОР или иной документ, подтверждающий принадлежность организации к членам АККОР) Дата актуализации 31.07.2019 23:20 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.