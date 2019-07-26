Дебетовая карта "КартаPRO для бизнеса" в Росбанке
Visa Business «Карта PRO» — Росбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 8 070 до 47 880 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Business
- Mastercard Business
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Google Pay
Выпуск и годовое обслуживание
8 070 - 47 880 ₽
990 руб. за обслуживание карты + ежемесячно за пакет услуг:
- 590 руб. - пакет "Белый";
- 990 руб. - "Красный";
- 1 590 руб. - "Черный";
при подключении пакета услуг "Платиновый" за 3 990 руб. в месяц, плата за обслуживание карты не взимается
Снятие наличных в банкоматах банка
1,5% мин. 199 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
1,5% мин. 199 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5% мин. 199 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5% мин. 199 руб. для Visa и мин. 250 руб. для Mastercard
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- максимальное количество карт, выпускаемое к расчетному счету – 3 шт.;
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно (за 1 телефонный номер);
- плата за перерасход лимита - двойная ключевая ставка Банка России;
- пополнение счета через банкоматы банка - 0,15% от суммы
Экспертиза
Плюсы
- обслуживание карты не взимается при подключении пакета услуг "Платиновый"
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
26.07.2019 11:51
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «КартаPRO для бизнеса» в 155 городах России
Справочная информация
ПАО РОСБАНК
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- ОГРН
- 1027739460737
- Сайт
- www.rosbank.ru
- Отделения и банкоматы
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