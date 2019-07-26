Россия
Вход
Поиск

Дебетовая карта "КартаPRO для бизнеса" в Росбанке

Visa Business «Карта PRO» — Росбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 8 070 до 47 880 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты банка с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Business
  • Mastercard Business
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Google Pay
Выпуск и годовое обслуживание
8 070 - 47 880 ₽

990 руб. за обслуживание карты + ежемесячно за пакет услуг:

  • 590 руб. - пакет "Белый";
  • 990 руб. - "Красный";
  • 1 590 руб. - "Черный";

при подключении пакета услуг "Платиновый" за 3 990 руб. в месяц, плата за обслуживание карты не взимается

Снятие наличных в банкоматах банка

1,5% мин. 199 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

1,5% мин. 199 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5% мин. 199 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5% мин. 199 руб. для Visa и мин. 250 руб. для Mastercard

Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • максимальное количество карт, выпускаемое к расчетному счету – 3 шт.;
  • СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно (за 1 телефонный номер);
  • плата за перерасход лимита - двойная ключевая ставка Банка России;
  • пополнение счета через банкоматы банка - 0,15% от суммы
Экспертиза
Плюсы
  • обслуживание карты не взимается при подключении пакета услуг "Платиновый"
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
26.07.2019 11:51
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «КартаPRO для бизнеса» в 155 городах России
277
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО РОСБАНК
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
ОГРН
1027739460737
Сайт
www.rosbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 48
Банкоматы 126
посмотреть на карте