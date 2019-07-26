Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Business

Mastercard Business Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Google Pay Выпуск и годовое обслуживание 8 070 - 47 880 ₽ 990 руб. за обслуживание карты + ежемесячно за пакет услуг: 590 руб. - пакет "Белый";

990 руб. - "Красный";

1 590 руб. - "Черный"; при подключении пакета услуг "Платиновый" за 3 990 руб. в месяц, плата за обслуживание карты не взимается Снятие наличных в банкоматах банка 1,5% мин. 199 руб. Снятие наличных в ПВН банка 1,5% мин. 199 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5% мин. 199 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5% мин. 199 руб. для Visa и мин. 250 руб. для Mastercard Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация максимальное количество карт, выпускаемое к расчетному счету – 3 шт.;

СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно (за 1 телефонный номер);

плата за перерасход лимита - двойная ключевая ставка Банка России;

пополнение счета через банкоматы банка - 0,15% от суммы Экспертиза Плюсы обслуживание карты не взимается при подключении пакета услуг "Платиновый" Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка Дата актуализации 26.07.2019 11:51 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.