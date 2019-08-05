Дебетовая карта "Корпоративная" в Фора-Банке
Mastercard Standard — Фора-Банкеще 2 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Выпуск и годовое обслуживание
1 500 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка
1%
Снятие наличных в ПВН банка
1%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.;
- 1% в банкоматах Промсвязьбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб.;
- 1% в ПВН Промсвязьбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Промсвязьбанка);
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- внесение наличных через ПВН банка - бесплатно;
- скидки по программе "Фора-Бонус"
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Дата актуализации
05.08.2019 12:35
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Корпоративная» в 31 городе России
Справочная информация
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
- Адрес
- 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- ОГРН
- 1027739553764
- Сайт
- www.forabank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба