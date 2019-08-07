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Mastercard Gold Технологические особенности индивидуальный дизайн

технология 3D Secure

чип Cash Back от 1 до 5% Акция до 30.09.2019 г.: 5% - от суммы покупок в категориях: "издательство и печать","канцтовары", "расходные материалы", "печати и бумага", "книжные магазины", "школьные принадлежности","магазин открыток и сувениров", "газеты и журналы", "образовательные услуги";

1% - от суммы покупок в категориях товаров: "галантерея", "одежда", "обувь", "аксессуары", "копировальные салоны";

макс. - 15 000 руб. в месяц Выпуск и годовое обслуживание 0 - 5 280 ₽ 3 000 руб. - выпуск карты;

190 руб. - ежемесячно за ведение счета, не взимается при отсутствии операций в течении месяца Снятие наличных в банкоматах банка 1%, мин. 120 руб. - до 20 000 руб. в месяц;

1,25%, мин. 120 руб. - от 20 001 до 50 000 руб.;

1,5%, мин. 120 руб.- от 50 001 до 200 000 руб.;

3%, мин. 120 руб. - от 200 001 до 300 000 руб.;

5%, мин. 120 руб.от 300 001 руб. Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 120 руб. - до 20 000 руб. в месяц;

1,25%, мин. 120 руб. - от 20 001 до 50 000 руб.;

1,5%, мин. 120 руб.- от 50 001 до 200 000 руб.;

3%, мин. 120 руб. - от 200 001 до 300 000 руб.;

5%, мин. 120 руб.от 300 001 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков в банкоматах Альфа Банк, Ак Барс, ВУЗ-Банк: 1%, мин. 120 руб. - до 20 000 руб. в месяц;

1,25%, мин. 120 руб. - от 20 001 до 50 000 руб.;

1,5%, мин. 120 руб.- от 50 001 до 200 000 руб.;

3%, мин. 120 руб. - от 200 001 до 300 000 руб.;

5%, мин. 120 руб.от 300 001 руб. в банкоматах других банков: 3%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 в сутки / 300 000 в мес. - для ИП; 100 000 в сутки / 500 000 в мес. - для ЮЛ Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

оповещение на e-mail и СМС-оповещение- бесплатно;

коллективное страхование по желанию - 990 руб. в год.;

комиссия за взнос наличных - 79 руб. за каждый день внесения;

итоговая выписка за год - 200 руб. Экспертиза Плюсы изменение функционала карты (отключение приходных и расходных операций) - бесплатно;

пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах банков-партнеров Особые ограничения карта с индивидуальным дизайном выпускается при численности сотрудников организации более 200 человек Дата актуализации 07.08.2019 15:14 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.