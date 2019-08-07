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Дебетовая карта "Для бизнеса Gold" в Уральском Банке Реконструкции и Развития

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 5 280 ₽
  • cash back до 5%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • технология 3D Secure
  • чип
Cash Back
от 1 до 5%

Акция до 30.09.2019 г.:

  • 5% - от суммы покупок в категориях: "издательство и печать","канцтовары", "расходные материалы", "печати и бумага", "книжные магазины", "школьные принадлежности","магазин открыток и сувениров", "газеты и журналы", "образовательные услуги";
  • 1% - от суммы покупок в категориях товаров: "галантерея", "одежда", "обувь", "аксессуары", "копировальные салоны";
  • макс. - 15 000 руб. в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 5 280 ₽
  • 3 000 руб. - выпуск карты;
  • 190 руб. - ежемесячно за ведение счета, не взимается при отсутствии операций в течении месяца
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 1%, мин. 120 руб. - до 20 000 руб. в месяц;
  • 1,25%, мин. 120 руб. - от 20 001 до 50 000 руб.;
  • 1,5%, мин. 120 руб.- от 50 001 до 200 000 руб.;
  • 3%, мин. 120 руб. - от 200 001 до 300 000 руб.;
  • 5%, мин. 120 руб.от 300 001 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
  • 1%, мин. 120 руб. - до 20 000 руб. в месяц;
  • 1,25%, мин. 120 руб. - от 20 001 до 50 000 руб.;
  • 1,5%, мин. 120 руб.- от 50 001 до 200 000 руб.;
  • 3%, мин. 120 руб. - от 200 001 до 300 000 руб.;
  • 5%, мин. 120 руб.от 300 001 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков

в банкоматах Альфа Банк, Ак Барс, ВУЗ-Банк:

  • 1%, мин. 120 руб. - до 20 000 руб. в месяц;
  • 1,25%, мин. 120 руб. - от 20 001 до 50 000 руб.;
  • 1,5%, мин. 120 руб.- от 50 001 до 200 000 руб.;
  • 3%, мин. 120 руб. - от 200 001 до 300 000 руб.;
  • 5%, мин. 120 руб.от 300 001 руб.

в банкоматах других банков:

  • 3%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 3%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 в сутки / 300 000 в мес. - для ИП; 100 000 в сутки / 500 000 в мес. - для ЮЛ
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • оповещение на e-mail и СМС-оповещение- бесплатно;
  • коллективное страхование по желанию - 990 руб. в год.;
  • комиссия за взнос наличных - 79 руб. за каждый день внесения;
  • итоговая выписка за год - 200 руб.
Экспертиза
Плюсы
  • изменение функционала карты (отключение приходных и расходных операций) - бесплатно;
  • пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах банков-партнеров
Особые ограничения
  • карта с индивидуальным дизайном выпускается при численности сотрудников организации более 200 человек
Дата актуализации
07.08.2019 15:14
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Для бизнеса Gold» в 95 городах России
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Справочная информация
ПАО КБ «УБРиР»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
ОГРН
1026600000350
Сайт
www.ubrr.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 31
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