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Дебетовая карта "Наш малыш Platinum" в Газпромбанке

Visa Platinum «Наш малыш Platinum» — Газпромбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 5 988 ₽
  • cash back до 10%
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 10%
  • 10% в категории "Одежда для детей", "Магазины игрушек" (не более 1 000 руб. в месяц);
  • 5% - "Медицинский услуги", "Аптеки", "СПА-салоны" (не более 2 000 руб. в месяц);
  • 1% - "Супермаркеты" (не более 500 руб.) и от остальных покупок (не более 3 000 руб.)

мин. сумма покупок для получения вознаграждения - 35 000 рублей; макс. - 5 000 руб. в месяц

Бонусы
  • другое
  • 10% скидка на добровольное медицинское страхование, страхование жизни и здоровья ребенка/родителя;
  • бесплатные консультации педиатра / терапевта без ограничений, узких специалистов до 4 раз в год на сайте или приложении docdoc;
  • помощь консьерж-сервиса 24/7 - 10 запросов в год бесплатно;
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 5 988 ₽

499 руб. в мес. - за пакет услуг; плата не взимается при выполнении одного из условий:

  • среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 200 000 руб.;
  • среднемесячный остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 100 000 руб. и общая сумма покупок от 35 000 руб. в мес.;
  • зачисление заработной платы на карту не менее 100 000 руб. и сумма покупок не менее 35 000 руб. в мес.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,5%, мин. 199 руб.;
  • 0% - первые четыре операции в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования" в банкоматах банков-участников корпоративной сети
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0,5%, мин. 199 руб.;
  • 0% - первые четыре операции в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования" в ПВН банков-участников корпоративной сети
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • выпуск до 4 дополнительных карт;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых за каждый день, начиная с 8-го дня образования задолженности;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия по операциям выдачи /приема наличных - 1%, по безналичным операциям - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • возможность отмены/снижения платы за обслуживание;
  • первые четыре операции снятия наличных в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования" в устройствах сторонних банков
Особые ограничения
  • карта оформляется в пакете услуг "Наш малыш"
Дата актуализации
30.07.2019 17:31
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Наш малыш Platinum» в 216 городах России
449
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Справочная информация
Банк ГПБ (АО)
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
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