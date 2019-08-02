Дебетовая карта "Корпоративная (тариф Простой)" в банке Тинькофф Банк
Mastercard Business «Бизнес-карта» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 490 до 4 900 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Business
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 4%
начисляются при наличии операций пополнения и списания за календарный месяц, выплачиваются один раз в последний день календарного месяца; максимальная сумма процентов, которая может быть начислена за календарный месяц - 3 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
490 - 4 900 ₽
490 руб. за выпуск карты после открытия р/с + 490 руб. за обслуживание пакета Простой, плата за пакет не взимается:
- в первые 2 месяца после открытия расчетного счета;
- в течение 6 месяцев для ИП;
- при совершении покупок по карте от 50 000 руб. за прошедший календарный месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 99 руб. в месяц (начиная со 2-го месяца) / 990 руб. в год;
- комиссия за пополнение счета через банкоматы банка - 0,15%, мин. 99 руб.;
- доставка карты курьером по всей России
Экспертиза
Особые ограничения
- тариф Простой
Дата актуализации
02.08.2019 17:14
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Корпоративная (тариф Простой)» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- ОГРН
- 1027739642281
- Сайт
- www.tinkoff.ru
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