Обслуживание карты Тип карты Mastercard Business Технологические особенности технология 3D Secure

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бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Начисление процентов на остаток средств на счете начисляются при наличии операций пополнения и списания за календарный месяц, выплачиваются один раз в последний день календарного месяца; максимальная сумма процентов, которая может быть начислена за календарный месяц - 3 000 руб. до 4% Выпуск и годовое обслуживание 490 - 4 900 ₽ 490 руб. за выпуск карты после открытия р/с + 490 руб. за обслуживание пакета Простой, плата за пакет не взимается: в первые 2 месяца после открытия расчетного счета;

в течение 6 месяцев для ИП;

при совершении покупок по карте от 50 000 руб. за прошедший календарный месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день Дополнительная информация СМС-информирование - 99 руб. в месяц (начиная со 2-го месяца) / 990 руб. в год;

комиссия за пополнение счета через банкоматы банка - 0,15%, мин. 99 руб.;

доставка карты курьером по всей России Экспертиза Особые ограничения тариф Простой Дата актуализации 02.08.2019 17:14 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.