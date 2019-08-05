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чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Выпуск и годовое обслуживание 3 000 ₽ Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.;

1% в банкоматах Промсвязьбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб.;

1% в ПВН Промсвязьбанка Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Промсвязьбанка);

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

конвертация - по курсу банка;

внесение наличных через ПВН банка - бесплатно;

скидки по программе "Фора-Бонус" Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Дата актуализации 05.08.2019 12:35 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.