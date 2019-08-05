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Дебетовая карта "Корпоративная Gold" в Фора-Банке

Mastercard Gold — Фора-Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 3 000 ₽
  • Mastercard Gold — Фора-Банк
  • Visa Gold — Фора-Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Выпуск и годовое обслуживание
3 000 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка

1%

Снятие наличных в ПВН банка

1%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 150 руб.;
  • 1% в банкоматах Промсвязьбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 150 руб.;
  • 1% в ПВН Промсвязьбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Промсвязьбанка);
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • внесение наличных через ПВН банка - бесплатно;
  • скидки по программе "Фора-Бонус"
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Дата актуализации
05.08.2019 12:35
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Корпоративная Gold» в 31 городе России
75
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Справочная информация
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
ОГРН
1027739553764
Сайт
www.forabank.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 49
Банкоматы 36
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Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба